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    «Фратрия»: «Мероприятие, посвященное 15-летию, сорвано. Власти просто не выдали разрешение!»

    Самому многочисленному фанатскому объединению «Спартака» исполняется 15 лет. Организация не смогла согласовать проведение праздничного мероприятия в Москве.

    «Сегодняшнее мероприятие, посвященное 15-летию «Фратрии», сорвано.

    Мы делали все, что могли, подключали все свои ресурсы. У властей не было законных оснований мероприятие запретить, но они просто не выдали разрешение!

    Чтобы никого не подвести под аресты, мы всe отменяем. Организаторы мероприятия выбились из сил за этот месяц подготовки и бесконечных совещаний. Благодарим всех, кто собирался сегодня, кто помогал, и просим прощения, что мы не смогли решить все до конца», – написала «Фратрия».

    • Акцию планировали возле домашнего стадиона «Спартака».
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Ростов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фратрии»

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