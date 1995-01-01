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    Гончаренко: «У ЦСКА есть серьезный резерв для роста»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко убежден, что впредь команда будет развиваться. Белорус призвал футболистов не слушать дифирамбы.

    «Для меня важна скорее стабильность, чем физическое состояние. Стабильность в игре. Нам этого не хватало два года назад, в прошлом сезоне. И она из-за более широкой обойме и пяти замен она есть. Если будем слушать дифирамбы, станем мягкотелыми.

    Прибавить в чем-то? У нас молодая команда — резерв для роста серьезный. В каждой игре надо становиться лучше. В каждой тренировке», – сказал Гончаренко.

    • У ЦСКА второй по стоимости состав в лиге (138,2 миллиона евро).
    • Команда идет в РПЛ второй.
    • Завтра, 29 октября, ЦСКА примет во втором туре группового этапа Лиги Европы хорватское «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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