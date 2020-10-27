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    Ловрен – перед матчем с «Боруссией»: «К «Зениту» возвращается настроение после двух поражений»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. Встреча состоится завтра, 28 октября, в Германии.

    «Чувствую себя хорошо. Команда тоже, думаю, в хорошем состоянии. К нам возвращается настроение после двух поражений. Мы — профессионалы, понимаем, что футбол – непростая игра, но всегда нужно уметь отходить от поражений. Мы настроены на завтрашний матч», – цитирует хорвата «Р-Спорт».

    • У обеих команд после первого тура ноль очков.
    • В 2014 году «Зенит» победил «Боруссию» на ее поле.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11730

      Garrincha58 21 минуту назад

      оказывается вы играете по настроению

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