Ловрен – перед матчем с «Боруссией»: «К «Зениту» возвращается настроение после двух поражений»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. Встреча состоится завтра, 28 октября, в Германии.

«Чувствую себя хорошо. Команда тоже, думаю, в хорошем состоянии. К нам возвращается настроение после двух поражений. Мы — профессионалы, понимаем, что футбол – непростая игра, но всегда нужно уметь отходить от поражений. Мы настроены на завтрашний матч», – цитирует хорвата «Р-Спорт».