Ловрен – перед матчем с «Боруссией»: «К «Зениту» возвращается настроение после двух поражений»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда. Встреча состоится завтра, 28 октября, в Германии.
«Чувствую себя хорошо. Команда тоже, думаю, в хорошем состоянии. К нам возвращается настроение после двух поражений. Мы — профессионалы, понимаем, что футбол – непростая игра, но всегда нужно уметь отходить от поражений. Мы настроены на завтрашний матч», – цитирует хорвата «Р-Спорт».
- У обеих команд после первого тура ноль очков.
- В 2014 году «Зенит» победил «Боруссию» на ее поле.
- «Зенит» идет в РПЛ третьим.
Источник: «Р-Спорт»