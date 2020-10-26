Артета: «Не знаю, какого черта гол «Арсенала» не засчитали»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш в матче с «Лестер Сити» (0:1).

«Я очень разочарован. В первом тайме все было в наших руках. Не знаю, какого черта гол «Арсенала» не засчитали.

«Лестер» поймал нас, когда нашел свободные зоны в нашей обороне. В тот момент мы проиграли матч. Трудно создавать пространство, когда позади мяча 10 человек, но мы должны были закончить игру лучше. У нас еще были моменты после пропущенного гола, но мы наносили слишком много неточных ударов», – сказал Артета.