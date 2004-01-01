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    Артета: «Не знаю, какого черта гол «Арсенала» не засчитали»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш в матче с «Лестер Сити» (0:1).

    «Я очень разочарован. В первом тайме все было в наших руках. Не знаю, какого черта гол «Арсенала» не засчитали.

    «Лестер» поймал нас, когда нашел свободные зоны в нашей обороне. В тот момент мы проиграли матч. Трудно создавать пространство, когда позади мяча 10 человек, но мы должны были закончить игру лучше. У нас еще были моменты после пропущенного гола, но мы наносили слишком много неточных ударов», – сказал Артета.

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    Источник: BBC Sport

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