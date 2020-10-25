Талалаев: «Ильин и Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Уфой» (3:1).

«Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территорию. Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки. Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской «Уфы», но мы не забили.

В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал. Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках. Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты», – сказал Талалаев.