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    Талалаев: «Ильин и Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Уфой» (3:1).

    «Мы сбавили темп во втором тайме не специально, не планировали отдавать территорию. Мы знали, что играем с соперником, который очень хорошо обороняется, поэтому планировали отбирать мяч в центре поля и проводить быстрые встречные атаки. Атаки мы проводили, если вы обратили внимание, в первом тайме мяч три раза пролетал вдоль вратарской «Уфы», но мы не забили.

    В перерыве жестко попросил нападающих, чтобы они занесли этот мяч в ворота как угодно. Я рад, что Владимир Ильин это сделал. Это то, чего ему не хватает, чтобы стать топовым нападающим в нашей стране. Володя одарен, хорошо работает на тренировках. Они вместе с Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар, если будут реализовывать моменты», – сказал Талалаев.

    • Ильин забил «Уфе» один гол. Всего у него 4 мяча в 11 матчах.
    • На счету Мелкадзе – 2 гола в 9 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2020 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3098

      maygli 53 минуты назад

      А про звезду Беришу, который и сделал игру, ничего не сказал.

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