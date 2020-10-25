Конов – о продлении контракта «Спартака» с Тедеско: «Тренер дал понять, что вопрос на паузе»

Журналист Василий Конов прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Доменико Тедеско со «Спартаком». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов вчера сообщил, что главному тренеру уже предложили новый контракт.

«Вчера очень удивился опубличиванию информации трехнедельной давности, особенно в ситуации, когда тренер ясно дал понять, что вопрос на паузе (с его стороны), хотя это и был ответ на вопрос журналиста.

Есть целый ряд вопросов и нюансов, которые нужно решить, чтобы снять с паузы сложившуюся ситуацию. Но есть моменты, которые на 100% требуют тишины», – написал Конов.