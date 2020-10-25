Альфонсо Дэвис выбыл на шесть-восемь недель

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче пятого тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0). Срок восстановления может занять два месяца.

«У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть-восемь недель», – сказал главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик.