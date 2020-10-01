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    Альфонсо Дэвис выбыл на шесть-восемь недель

    Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис получил травму в матче пятого тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0). Срок восстановления может занять два месяца.

    «У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть-восемь недель», – сказал главный тренер баварцев Ханс-Дитер Флик.

    • Таким образом, «Бавария» на следующей неделе сыграет против «Локомотива» без Дэвиса.
    • Канадец провел в сезоне восемь встреч.
    • «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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