Газизов: «Сегодня у Тедеско есть чемпионская игра»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов видит у команды чемпионскую игру. В связи с этим главному тренеру Доменико Тедеско предложен новый контракт.
«Я присутствовал, когда Тедеско предложили новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой путь. Чемпионская игра у него сегодня есть. Будет очень хорошо, если он останется», – сказал Газизов.
- Нынешнее соглашение немца истекает летом.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Газизов работает в клубе с июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»