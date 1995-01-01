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    Газизов: «Сегодня у Тедеско есть чемпионская игра»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов видит у команды чемпионскую игру. В связи с этим главному тренеру Доменико Тедеско предложен новый контракт.

    «Я присутствовал, когда Тедеско предложили новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой путь. Чемпионская игра у него сегодня есть. Будет очень хорошо, если он останется», – сказал Газизов.

    • Нынешнее соглашение немца истекает летом.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Газизов работает в клубе с июля.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4158

      NewLife 14 минут назад

      Ты спроси у Медведева: перчатка долетела ?

      0
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      Рейтинг: +14983

      silver29 50 минут назад

      Лично мне больше всех понравился гол Ларреса, с разворота просто вонзил вратарю молодежной сборной и кандидату в первую ))))

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      Рейтинг: +4535

      "supermax" > silver29 37 минут назад

      и движение, которым он убрал защитника.....добротный гол))

      1
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      Рейтинг: +1480

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Любо дорого смотреть на такой Спартак, а не плачущий и кричащий о снятии с чемпионата. Но все равно е5-Спартак-е5 )))

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      Рейтинг: +1480

      LOKOfanatik19 > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Но вчера е5 и ** Локомотив....

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      Рейтинг: +4400

      filosof sparty > LOKOfanatik19 22 минуты назад

      Поверь, нам тоже приятнее видеть именно такой расклад, но те слова о снятии и «слёзы» были не только понятны и оправданны, так ещё и необходимы!!! Это же был вопиющее судейство!

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