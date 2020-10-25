Газизов: «Сегодня у Тедеско есть чемпионская игра»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов видит у команды чемпионскую игру. В связи с этим главному тренеру Доменико Тедеско предложен новый контракт.

«Я присутствовал, когда Тедеско предложили новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой путь. Чемпионская игра у него сегодня есть. Будет очень хорошо, если он останется», – сказал Газизов.