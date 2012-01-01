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    Нойштедтер, Лесовой и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Сочи»; у гостей с первых минут выйдут два Заболотных

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на очный матч 12-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Н'Жи, Лесовой, Комличенко.

    «Сочи»: Николай Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Мамана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо, Антон Заболотный.

    • Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене».
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – шестое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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