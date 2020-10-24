Нойштедтер, Лесовой и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Сочи»; у гостей с первых минут выйдут два Заболотных

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на очный матч 12-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Н'Жи, Лесовой, Комличенко.
«Сочи»: Николай Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Мамана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо, Антон Заболотный.
- Матч состоится в Москве на «ВТБ Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
- По итогам 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» – шестое.
Источник: Официальный сайт РПЛ