«Спартак» сыграет с «Ростовом» на «Открытие Арене» со зрителями

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» состоится на «Открытие Арене».
«Играем дома», – сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей.
- По информации «РБ-Спорт», матч пройдeт в присутствии не более 10% зрителей от вместимости стадиона.
- Ранее клубы вели переговоры об обмене кругами из-за запрета Роспотребнадзора пускать болельщиков на игру «Спартака» с «Ростовом».
- Встреча состоится 31 октября.
Источник: ТАСС