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    «Спартак» сыграет с «Ростовом» на «Открытие Арене» со зрителями

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» состоится на «Открытие Арене».

    «Играем дома», – сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей.

    • По информации «РБ-Спорт», матч пройдeт в присутствии не более 10% зрителей от вместимости стадиона.
    • Ранее клубы вели переговоры об обмене кругами из-за запрета Роспотребнадзора пускать болельщиков на игру «Спартака» с «Ростовом».
    • Встреча состоится 31 октября.

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    Источник: ТАСС

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