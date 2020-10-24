«Спартак» сыграет с «Ростовом» на «Открытие Арене» со зрителями

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» состоится на «Открытие Арене».

«Играем дома», – сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей.