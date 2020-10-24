Гендиректор «Газпром Арены»: «Среди фанатов «Зенита» есть группа ковид-диссидентов»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, какие профилактические меры предпринимаются на стадионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Клуб и стадион должны принимать эффективные, но при этом комфортные для зрителей меры по обеспечению соблюдения требований стандарта безопасности РФС и Роспотребнадзора. Важно, чтобы у зрителей была к этому воля – они должны осознавать персональную ответственность.

Клуб много делает для выполнения требований РФС и соблюдения мер локального регламента, согласованного Роспотребнадзором. Проводим регулярную дезинфекцию, разместили на стадионе огромное количество санитайзеров, выдаeм зрителям маски, повесили множество разного рода информационных материалов, наклеек, разметили ограничительные линии для соблюдения социальной дистанции и тому подобное..

На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то – нет. Есть группа ковид-диссидентов. Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит, что он может представлять опасность для других людей. Мы ведeм работу, постоянно находимся в диалоге и разъясняем «виражу» ситуацию», – заявил Литвинов в интервью «Чемпионату».