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  • Гендиректор «Газпром Арены»: «Среди фанатов «Зенита» есть группа ковид-диссидентов»

Гендиректор «Газпром Арены»: «Среди фанатов «Зенита» есть группа ковид-диссидентов»

24 октября 2020, 10:47
2

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, какие профилактические меры предпринимаются на стадионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Клуб и стадион должны принимать эффективные, но при этом комфортные для зрителей меры по обеспечению соблюдения требований стандарта безопасности РФС и Роспотребнадзора. Важно, чтобы у зрителей была к этому воля – они должны осознавать персональную ответственность.

Клуб много делает для выполнения требований РФС и соблюдения мер локального регламента, согласованного Роспотребнадзором. Проводим регулярную дезинфекцию, разместили на стадионе огромное количество санитайзеров, выдаeм зрителям маски, повесили множество разного рода информационных материалов, наклеек, разметили ограничительные линии для соблюдения социальной дистанции и тому подобное..

На «вираже» люди ведут себя по-разному: кто-то носит маску, кто-то – нет. Есть группа ковид-диссидентов. Они молоды, сильны, задорны и не верят, что вирус представляет для них угрозу. К сожалению, их не заботит, что он может представлять опасность для других людей. Мы ведeм работу, постоянно находимся в диалоге и разъясняем «виражу» ситуацию», – заявил Литвинов в интервью «Чемпионату».

  • По итогам 11 туров «Зенит» делит лидерство в РПЛ со «Спартаком».
  • Следующий соперник петербуржцев – «Рубин».
  • В России за последние сутки выявлено 16 521 новый случай заражения коронавирусом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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Masteralex
1603529019
есть одно идеальное решение: ковид-диссидентов нахер со стадиона они не верят в вирус и забивают на окружающих, значит окружающие имеют полное право положить хер на их желание смотреть футбол на стадионе, пусть по телевизору смотрят и в барах с такими же долбоящерами
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морозз
1603545305
Правильно говорит, надо искоренить Вираж как бациллу и тогда на стадионе будет счастье!
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