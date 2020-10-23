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  • Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить»

Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить»

23 октября 2020, 12:12
33

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«ЦСКА потратил на приобретения летом около 30 миллионов евро, у них прекрасная собственная молодежь, отличный тренер, который долго в команде, успел поиграть, набраться опыта. Тем не менее результат от столкновения с внешним, «нероссийским» футболом примерно такой же, как и у остальных коллег по цеху. Получается статистика.

Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.

Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить», – сказал Геркус.

Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Телеграм Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Геркус Илья
Комментарии (33)
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Snek
1603445044
Это называется "лимит"
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raritet
1603446748
Странно, что все почему-то считают что в футболе что-то не то происходит. А в экономике хоть что-то происходит? А в личной жизни что-то происходит? У нас совершенно друго
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slavа0508
1603447230
А не хорошее все знают,это монополия Газпрома в футболе,,,,,Скажите в какой нормальной стране возможно когда в лиге выступает до трёх клубов одного собственника,когда главный и единственный спортивный канал принадлежит этому же собственнику,когда система ВАР так же принадлежит тому же собственнику,а про судей и говорить не стоит,,,,а теперь уже совсем охерели и госструктуры начали топить за Газпром,Роспотребнадзор чудеса вытворяет в пользу Газпрома,,,,,
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dva064
1603447433
Удалять просто раковую опухоль с нашего футбола по названием Газпром,везде пустила метастазы и в судейство и в телевидение,и в админ ресурс,,,,
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DOCTOR PENALTY
1603448211
Наш футбол - отражение зашкаливающей коррупции в стране, отдельно его лечить нет смысла, нужен комплексный подход.
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JTherry
1603449321
наш футбол давно пора лечить от беспредела, творимого газпромом, что ни дай в руки Миллеру - везде PZDC... и до сих пор процветает телефонное право, газпрём - ПНХ... Россию скоро Бельгия в рейтинге УЕФА перегонит... диагноз давно поставлен, а вот само "лечение" невозможно, пока футболом рулит государственная компания газпрём... УЕФА проснитесь, пора "подлечить" РПЛ и РФС!
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NewLife
1603453258
По-меньше бы таких проходимцев, футбол был бы лучше.
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spam2009
1603456938
Какой диагноз, он давно мертв. Необходима трепанация черепа всему руководству
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Иван Петров 1986
1603461011
Да бардак не только в футболе, а везде. Эти менеджеры неумехи давно уже все развалили. Этого только один главный не видит.
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paracetamol
1603468342
А кого кони купили на 30 миллионов? Смотрю на их игру, и не вижу!
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