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    Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

    «ЦСКА потратил на приобретения летом около 30 миллионов евро, у них прекрасная собственная молодежь, отличный тренер, который долго в команде, успел поиграть, набраться опыта. Тем не менее результат от столкновения с внешним, «нероссийским» футболом примерно такой же, как и у остальных коллег по цеху. Получается статистика.

    Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.

    Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить», – сказал Геркус.

    Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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    Источник: Телеграм Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +202

      dva064 7 минут назад

      Удалять просто раковую опухоль с нашего футбола по названием Газпром,везде пустила метастазы и в судейство и в телевидение,и в админ ресурс,,,,

      2
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      Рейтинг: +15051

      slavutiq70 10 минут назад

      А не хорошее все знают,это монополия Газпрома в футболе,,,,,Скажите в какой нормальной стране возможно когда в лиге выступает до трёх клубов одного собственника,когда главный и единственный спортивный канал принадлежит этому же собственнику,когда система ВАР так же принадлежит тому же собственнику,а про судей и говорить не стоит,,,,а теперь уже совсем охерели и госструктуры начали топить за Газпром,Роспотребнадзор чудеса вытворяет в пользу Газпрома,,,,,

      4
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      Рейтинг: +2599

      raritet 13 минут назад

      У нас совершенно другой образ и уровень жизни. Все что до этого случалось более менее на уровне европейского футбола- это все в основном уровень футболистов , работавших в те годы в России. Сейчас вообще убери всех легионеров и оставь только наших. Даже трудно представить что это будет называться футбол. причины? А их все давно озвучили обычные болельщики . Выходит , что болелы все понимают, а тогда за что получают деньги прихлебатели от футбола, функционеры.?

      0
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      Рейтинг: +2599

      raritet 18 минут назад

      Странно, что все почему-то считают что в футболе что-то не то происходит. А в экономике хоть что-то происходит? А в личной жизни что-то происходит? У нас совершенно друго

      1
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      Рейтинг: +17378

      bset 40 минут назад

      Еще в 2011-2012 обсуждали, что все плохо. 8 лет прошло, в руководстве все те же люди. За это время можно было горы свернуть, а стало только хуже. И падение будет продолжаться. Не видно, почему бы все должно вдруг поменяться.

      2
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      Рейтинг: +2445

      Snek 46 минут назад

      Это называется "лимит"

      2
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      Рейтинг: -1254

      Вонючая столица 49 минут назад

      Ампутировать "газомсрём" из росфутбола

      2
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      Рейтинг: +861

      кто там 57 минут назад

      Скорее выкуривать, травить, кому как угодно. Лечение уже тут не поможет.

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