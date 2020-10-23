Геркус: «Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

В Лиге чемпионов «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью, а «Зенит» проиграл.

В Лиге Европы ЦСКА поделил очки с «Вольфсбергом».

«ЦСКА потратил на приобретения летом около 30 миллионов евро, у них прекрасная собственная молодежь, отличный тренер, который долго в команде, успел поиграть, набраться опыта. Тем не менее результат от столкновения с внешним, «нероссийским» футболом примерно такой же, как и у остальных коллег по цеху. Получается статистика.

Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.

Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить», – сказал Геркус.

Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА