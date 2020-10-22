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  • Кокорин: «Зенит» запретил игрокам высказывать мне слова поддержки во время суда»

Кокорин: «Зенит» запретил игрокам высказывать мне слова поддержки во время суда»

22 октября 2020, 15:56
24

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что в «Зените» было запрещено публично поддерживать игрока во время судебного процесса по делу в «Кофемании».

«Знаю, что «Зенит» предупредил сразу, что вообще никто не может высказаться в мой адрес. За это могли наказать – вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть, но Бранислав Иванович поддержал. Он сказал, что никто ему не может запретить что-то сказать.

На то, что Артем Дзюба меня не поддержал, я не расстроился. Не могу комментировать это, так как я не был ни с кем на связи и не знаю, что было в начале», – сообщил футболист.

  • Кокорин был игроком «Зенита» в 2016-2020 годах.
  • Он перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».

Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр
Комментарии (24)
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Миша13
1603371637
Зенит - это слепок страны. Совершенно не прозрачная структура где работающим людям запрещено высказывать свои мысли .
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ilichkadr
1603372172
Саня, какой же ты говнистый человек. Тебе ещё ныть о поддержке. Мамая вышвырнули из команды как сраного кота и ничего, проглотил и не жалуется в ящик. P.S. Спартачи, знайте кого пригрели.
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FanatSerj
1603374149
Тут Зенит поддержу, правильно сделали, он бы и весь клуб в помои и какахи втянул, он и до этого уже так делал, в Краснодаре своего "Мамая" тоже предупреждали и слово сдержали. Зенит в этих помоях и так по колено постоянно стоит, а с таким "делом" Кокорина по шею бы погрузились если бы ещё и команду втянули в эти дебаты.
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vladimir-7
1603374880
Александ, а кто конкретно в Зените запретил?
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NewLife
1603375693
Почему никто не запретит игрокам гей клуба бить мимо ворот и позориться в ЛЧ ?
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slavа0508
1603377279
Во блин Саня языком сегодня растрепался,вся колонка новостей с его речами,а играть Александр когда начнёшь???или так и будешь до пенсии в молодых и перспективных????
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qawzsexdr
1603377868
Как одна из команд меняет людей
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paracetamol
1603384091
Зенит правильно сделал, знал, что ты г-но!
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Mr Green
1603384181
ну так они на контракте и могут выражать поддержку только неофициально
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polt
1603388665
Понял, что не состоялся как футболист и близится конец карьеры, решил переквалифицироваться в штатные ****...лы.
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