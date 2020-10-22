Кокорин: «Зенит» запретил игрокам высказывать мне слова поддержки во время суда»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что в «Зените» было запрещено публично поддерживать игрока во время судебного процесса по делу в «Кофемании».

«Знаю, что «Зенит» предупредил сразу, что вообще никто не может высказаться в мой адрес. За это могли наказать – вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть, но Бранислав Иванович поддержал. Он сказал, что никто ему не может запретить что-то сказать.

На то, что Артем Дзюба меня не поддержал, я не расстроился. Не могу комментировать это, так как я не был ни с кем на связи и не знаю, что было в начале», – сообщил футболист.