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    Кокорин: «Зенит» запретил игрокам высказывать мне слова поддержки во время суда»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что в «Зените» было запрещено публично поддерживать игрока во время судебного процесса по делу в «Кофемании».

    «Знаю, что «Зенит» предупредил сразу, что вообще никто не может высказаться в мой адрес. За это могли наказать – вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть, но Бранислав Иванович поддержал. Он сказал, что никто ему не может запретить что-то сказать.

    На то, что Артем Дзюба меня не поддержал, я не расстроился. Не могу комментировать это, так как я не был ни с кем на связи и не знаю, что было в начале», – сообщил футболист.

    • Кокорин был игроком «Зенита» в 2016-2020 годах.
    • Он перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».

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    Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4069

      NewLife 20 минут назад

      Почему никто не запретит игрокам гей клуба бить мимо ворот и позориться в ЛЧ ?

      0
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      Рейтинг: +13628

      vladimir-7 34 минуты назад

      Александ, а кто конкретно в Зените запретил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8150

      JTherry > vladimir-7 26 минут назад

      вертикаль власти: Медведеву "сверху" дан указ, Миллеру с еще более "высокой" колокольни дан указ... все описано словами "зенит предупредил..."

      1
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      Рейтинг: +6617

      FanatSerj 46 минут назад

      Тут Зенит поддержу, правильно сделали, он бы и весь клуб в помои и какахи втянул, он и до этого уже так делал, в Краснодаре своего "Мамая" тоже предупреждали и слово сдержали.
      Зенит в этих помоях и так по колено постоянно стоит, а с таким "делом" Кокорина по шею бы погрузились если бы ещё и команду втянули в эти дебаты.

      0
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      Рейтинг: +3443

      Cleaner 50 минут назад

      Поддерживать?!! Битье стулом по голове случайного посетителя кто то хотел ПОДДЕРЖАТЬ???

      0
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      Рейтинг: +11

      вальтер 79 54 минуты назад

      разговорился блин лучше играл бы нормально легенда рпл)))

      0
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      Рейтинг: -1126

      Стыдно за зенит 59 минут назад

      Голубой говноклуб. Пусть их отдерут как следует в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +9473

      alarm > Стыдно за зенит 55 минут назад

      спартаг не играет в ЛЧ, но ты не расстраивайся, его вчера отодрал енисей))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9190

      ilichkadr 1 час назад

      Саня, какой же ты говнистый человек. Тебе ещё ныть о поддержке. Мамая вышвырнули из команды как сраного кота и ничего, проглотил и не жалуется в ящик.
      P.S. Спартачи, знайте кого пригрели.

      1
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      Рейтинг: +14863

      silver29 1 час назад

      Сегодня что, день цитат Кокорина ? В каждой новости этот балбес (((

      7
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      Рейтинг: +1217

      Миша13 1 час назад

      Зенит - это слепок страны. Совершенно не прозрачная структура где работающим людям запрещено высказывать свои мысли .

      2
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      Рейтинг: +581

      ВасяК > Миша13 1 час назад

      Да ещё получающие,ограмедные бабки!!! Поэтому, молчание,золото!!!

      0
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      Рейтинг: +9190

      ilichkadr > Миша13 1 час назад

      Бери выше - фундамент, на котором стоит глиняными ногами система узаконенной вседозволенности!!!

      0
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      Рейтинг: +6617

      FanatSerj > Миша13 44 минуты назад

      фантазёр ))) если бы всем в стране платили как в Зените, я бы и сам в тряпочку молчал, да что там молчал, говорил что скажут и даже не сожалел ни о чём )))

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