ЦСКА начал сотрудничать с Mail.ru Group

Московский ЦСКА объявил о подписании партнерского соглашения с технологической компанией Mail.ru Group.

«Благодаря сотрудничеству с Mail.ru Group у футболистов ЦСКА будет больше возможностей почувствовать поддержку зрителей, а у поклонников — оставаться в контакте с любимым клубом даже вне игрового поля и между матчами.

Mail.ru Group поможет клубу развивать официальное сообщество клуба во ВКонтакте, проводить эфиры, конкурсы и прочие активности в соцсетях и на других онлайн-площадках компании с многомиллионной аудиторией.

Кроме того, Mail.ru Group и ЦСКА будут находить и воплощать новые форматы онлайн-взаимодействия с болельщиками», – сообщает пресс-служба клуба.