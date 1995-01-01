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    ЦСКА начал сотрудничать с Mail.ru Group

    Московский ЦСКА объявил о подписании партнерского соглашения с технологической компанией Mail.ru Group.

    «Благодаря сотрудничеству с Mail.ru Group у футболистов ЦСКА будет больше возможностей почувствовать поддержку зрителей, а у поклонников — оставаться в контакте с любимым клубом даже вне игрового поля и между матчами.

    Mail.ru Group поможет клубу развивать официальное сообщество клуба во ВКонтакте, проводить эфиры, конкурсы и прочие активности в соцсетях и на других онлайн-площадках компании с многомиллионной аудиторией.

    Кроме того, Mail.ru Group и ЦСКА будут находить и воплощать новые форматы онлайн-взаимодействия с болельщиками», – сообщает пресс-служба клуба.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4977

      Lester84 14 минут назад

      Я хоть и болельщик ЦСКА, но это реально зашквар((( Еще бы мясокомбинат в спонсоры взяли

      1
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      Рейтинг: +17324

      bset > Lester84 4 минуты назад

      Да в чем зашквар-то? Или вам трансферы дорогущие подавай, но ни с кем не сотрудничай, рекламу на форму не вешай, а билеты бесплатно раздавай.

      0
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      Рейтинг: +9406

      alarm > bset 2 минуты назад

      ты просто очень далёк от IT, только буквы знаешь. мэйл.ру - это зашквар. ладно бы яндекс или даже рамблер - с ними всё ок. но только не с мэйл)

      0
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      Рейтинг: +9406

      alarm 59 минут назад

      вот это зашквар похуже, чем хряки и тампаксы

      -2
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      Рейтинг: +17324

      bset > alarm 51 минуту назад

      С помощью купленных судей брать чемпионство, чтобы слить все игры в Европе - это не зашквар, а сотрудничество с крупной IT-компанией зашквар. Держи в курсе)

      2
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      Рейтинг: +980

      elessar arnor > bset 6 минут назад

      это когда Спартак покупал судей за последнее время?

      а выйти в ЛЕ и мощно обосраться - вот это норм, при картофане точно

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      Рейтинг: +9406

      alarm > bset 4 минуты назад

      65 мячей зенит тоже с помощью судей забил? карасёв, наверное, голевые раздавал.

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