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  • Семак: «Пропустили из-за своих ошибок. Смотрелись точно не хуже «Брюгге»

Семак: «Пропустили из-за своих ошибок. Смотрелись точно не хуже «Брюгге»

21 октября 2020, 08:46
42

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

— Как вы планировали нейтрализовать соперника? Каков был план на игру?

— Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Пропустили как раз из-за своих ошибок. Что касается игры в атаке — здесь, конечно, наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но, к сожалению, не смогли победить.

— С чем связано то, что «Зенит» забегал в последние полчаса после гола? Почему не удавалось более интенсивно играть в первые 60 минут?

— Не могу сказать, что играли неинтенсивно. Не хватало остроты, прежде всего в атаке. Наверное, все-таки эмоционально где-то подстраховывались, перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, естественно, стало больше обостряющих передач и моментов стало больше.

– Можно ли сказать, что Российская Премьер-лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?

— Нельзя так сказать, потому что по игре, по количеству созданных моментов мы смотрелись точно не хуже. Один конкретный матч — это не показатель. Имею в виду общий итог выступлений наших клубов, который дает представление о том, на каком уровне наш футбол, – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

Дзюба: «Мы, россияне, любим создавать проблемы, чтобы потом их преодолевать»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Семак Сергей
Комментарии (42)
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neveldomha
1603259624
Бла, бла, бла.
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sobaka120982
1603259988
Хуже богданыч хуже
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ilichkadr
1603260216
"Не хватало остроты.... подстраховывались, перестраховывались....." Серёга, это слова не главного тренера, а диванного эксперта. Это тебе кажется, что соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Для всех очевидно, что Брюгге играл так, как хотел играть. "Пацан захотел - пацан сделал". Надо было прижать -прижал, надо было забить - забил, причём особо не напрягаясь.
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Nerlinger
1603261065
Да купите уже тренера команде!!! Это не расейка тут так не прокатит !!!
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САДЫЧОК
1603261371
Семак -ты не тренер ! Этот рассказ для профанов ! Да и как ты можешь быть тренером -у тебя нет опыта ! А , то что не тренер , говорят твои поступки-игра на Дзюбу ( это убожество ! ) Попадание в состав Оздоева( этот игрок вообще бесполезен !
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GammiD
1603263143
Богданыч вилкова надо было выпускать! Вилкова! Он бы смог решить)))
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sashaparmeshin
1603264067
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам -------- https://rb.gy/4gdgsw
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dva064
1603264141
Семак только для внутреннего чемпионата,да может выигрывать в РПЛ где у него самый звёздный состав,да судьи благосклонны,а в Европе сразу видна его трусливая тактика,он ещё до матча плакался что все считают почему то что Питер должен выигрывать у Брюгге,,,а он то Семак Семак считает что не обязаны выигрывать,,,,ну что можно добиться с таким настроением????
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опус 2
1603269645
Нахрен покупать за десятки млн долл , защиту !? Так играть умеют защитники из Уфы , причём за такую же сумму , только в рублях
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JTherry
1603272818
"Каков был план на игру? — Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Что касается игры в атаке — здесь, конечно, наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча" ...судя по ответу Семака, плана на игру не было вовсе
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