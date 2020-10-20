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    Семак: «Пропустили из-за своих ошибок. Смотрелись точно не хуже «Брюгге»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

    — Как вы планировали нейтрализовать соперника? Каков был план на игру?

    — Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Пропустили как раз из-за своих ошибок. Что касается игры в атаке — здесь, конечно, наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но, к сожалению, не смогли победить.

    — С чем связано то, что «Зенит» забегал в последние полчаса после гола? Почему не удавалось более интенсивно играть в первые 60 минут?

    — Не могу сказать, что играли неинтенсивно. Не хватало остроты, прежде всего в атаке. Наверное, все-таки эмоционально где-то подстраховывались, перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, естественно, стало больше обостряющих передач и моментов стало больше.

    – Можно ли сказать, что Российская Премьер-лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?

    — Нельзя так сказать, потому что по игре, по количеству созданных моментов мы смотрелись точно не хуже. Один конкретный матч — это не показатель. Имею в виду общий итог выступлений наших клубов, который дает представление о том, на каком уровне наш футбол, – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии25
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      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 3 минуты назад

      че не получилось зене судью купить

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      Рейтинг: +3009

      solodealer 11 минут назад

      Нельзя построить социализм в отдельно взятой стране.
      Невозможно построить отдельный суперклуб в футбольном болоте.
      Не может быть процветащей отдельная отрасль человеческого бытия в нищей и плохо управляемой экономике...

      0
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      Рейтинг: +865

      Spartak №1 16 минут назад

      блин очевидно же было что закидушки на Бздюна не проходят. но Семка или не видел это .... но в упор не хотел менят тактику.... да и судьи суки непомогли.... а ведь без поддержки судей Зенька отвыкла играть... Команда не огрызается, нет злости, физика на нуле...

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      Рейтинг: +673

      Ziklop 44 минуты назад

      куда Сережа смотрит, все видели а он нет, гнать в шею вместе с Дзюбой.

      1
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      Рейтинг: +870

      Юрий Крутько 50 минут назад

      Именно,смотрелись хуже,и гол слева защиты назревал...Нелепые оправдания,иначе не скажешь,проиграли по делу,закономерно...

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      Рейтинг: +1701

      ААМ 53 минуты назад

      Печально, что Семак так ничего и не понял. Сто раз я писал про физику, низкий темп и тактическое однообразие, а он всё своё. Это - не тренер для ЛЧ и даже ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +172

      dva064 1 час назад

      Семак только для внутреннего чемпионата,да может выигрывать в РПЛ где у него самый звёздный состав,да судьи благосклонны,а в Европе сразу видна его трусливая тактика,он ещё до матча плакался что все считают почему то что Питер должен выигрывать у Брюгге,,,а он то Семак Семак считает что не обязаны выигрывать,,,,ну что можно добиться с таким настроением????

      3
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      Рейтинг: +1487

      CSKA57 > dva064 1 час назад

      Все правильно! Настрой тренера передается команде!

      2
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      Рейтинг: -1

      sashaparmeshin 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +726

      Ужас Бората > sashaparmeshin 1 час назад

      Дзюба с Азмуном?

      1
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      Рейтинг: +261

      GammiD 1 час назад

      Богданыч вилкова надо было выпускать! Вилкова! Он бы смог решить)))

      2
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      Рейтинг: +6771

      alp 1 час назад

      до гола просто отвратительно... после гола весьма неплохо. непонятно, почему нельзя было так играть в первом тайме... далее сработало правило- не забиваешь ты, забивают тебе.. брюгге вполне побеждабельный соперник. если Зенит в Бельгии выйдет на поле таким, каким был во втором тайме, то возьмем реванш

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