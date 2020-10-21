Семак: «Пропустили из-за своих ошибок. Смотрелись точно не хуже «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

— Как вы планировали нейтрализовать соперника? Каков был план на игру?

— Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением удара головой в первом тайме. Пропустили как раз из-за своих ошибок. Что касается игры в атаке — здесь, конечно, наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но, к сожалению, не смогли победить.

— С чем связано то, что «Зенит» забегал в последние полчаса после гола? Почему не удавалось более интенсивно играть в первые 60 минут?

— Не могу сказать, что играли неинтенсивно. Не хватало остроты, прежде всего в атаке. Наверное, все-таки эмоционально где-то подстраховывались, перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, естественно, стало больше обостряющих передач и моментов стало больше.

– Можно ли сказать, что Российская Премьер-лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?

— Нельзя так сказать, потому что по игре, по количеству созданных моментов мы смотрелись точно не хуже. Один конкретный матч — это не показатель. Имею в виду общий итог выступлений наших клубов, который дает представление о том, на каком уровне наш футбол, – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» идет в группе последним.

Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

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