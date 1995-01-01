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    Дзюба: «Мы, россияне, любим создавать проблемы, чтобы потом их преодолевать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

    «Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих матчах. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок – этого не хватило.

    Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остается только исправляться и набирать в следующих пяти матчах», – приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

    • «Зенит» идет в группе последним.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5107

      maior-60 9 минут назад

      А где этот хвастун Медведев? Замолчал чего-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14742

      silver29 > maior-60 8 минут назад

      сбился со счета подсчитывая сторонников сенита (((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +708

      Ужас Бората 13 минут назад

      Ленивый дзюбил сильно раздражает.

      3
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      Рейтинг: +386

      mp7700 13 минут назад

      Вы россияне? Сколько на поле было человек с российским паспортом?
      Или те кто перед тобой раком встали, стали россиянами? Чучело деревянное, уже бы признал что обосрались...

      4 человека мяч выбить не могут. Один Ловрен деньги отрабатывает. Еще пока.

      2
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      Рейтинг: +14742

      silver29 17 минут назад

      Борусия и Лацио засунут вашу активность глубоко и с проворотом, этого идиота и не видно будет.

      3
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      Рейтинг: +5107

      maior-60 20 минут назад

      Твое дело телячье - обосрался и стой!

      3
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      Рейтинг: +975

      elessar arnor 24 минуты назад

      угу, с Лацио и Бор шансов то больше будет..типичные зеньковские размышления

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