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  • Дзюба: «Мы, россияне, любим создавать проблемы, чтобы потом их преодолевать»

Дзюба: «Мы, россияне, любим создавать проблемы, чтобы потом их преодолевать»

21 октября 2020, 07:52
42

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих матчах. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок – этого не хватило.

Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остается только исправляться и набирать в следующих пяти матчах», – приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит Брюгге Дзюба Артем
Комментарии (42)
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maior-60
1603257317
Твое дело телячье - обосрался и стой!
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mp7700
1603257755
Вы россияне? Сколько на поле было человек с российским паспортом? Или те кто перед тобой раком встали, стали россиянами? Чучело деревянное, уже бы признал что обосрались... 4 человека мяч выбить не могут. Один Ловрен деньги отрабатывает. Еще пока.
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maior-60
1603257978
А где этот хвастун Медведев? Замолчал чего-то.
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vla4839
1603261553
Гнать "Дзюбиньо" из команды вместе с Азмуном и тормозным Семаком!
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Skull_Boy
1603262041
Проблема в том, что вы все в России с помощью денег подмяли под себя, а в итоге в еврокубках вы ОПЯТЬ обосретесь и как обычно не выйдете из САМОЙ легкой группы
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Ilya26
1603263123
Какой дзюпа россиянин, он же мразь из г. Крысиновск страны клептомания
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Ганнибал Лектор
1603264158
Очевидно, что без дзюбы Зенит играет в футбол. Жаль, что Семак этого не видит
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спартаковский мудак
1603264800
Стоячее дерево, тебя на поле на 15минут хватает на пару с тупым Азмуном, минус два игрока на поле.
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CSKA57
1603265404
К сожалению, в прошедшем матче Дзюба не смотрелся лидером команды.
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nik55
1603265998
главная и основная проблема в тебе бревно------если у Семака есть мозги он тебя посадит на лавку-----хуже чем сейчас не будет
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