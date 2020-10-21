Дзюба: «Мы, россияне, любим создавать проблемы, чтобы потом их преодолевать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (1:2).

«Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих матчах. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок – этого не хватило.

Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остается только исправляться и набирать в следующих пяти матчах», – приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.