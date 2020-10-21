Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Круговой: «Чувствую опустошение. Дебют не удался, потому что команда проиграла»

Круговой: «Чувствую опустошение. Дебют не удался, потому что команда проиграла»

21 октября 2020, 07:59
6

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Чувствую опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют – это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах.

Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.

В перерыве главный тренер сказал, что мы мало бьем по воротам, мало доставляем в штрафную. И во втором тайме, после пропущенного мяча, мы начали это делать. Могли забить больше.

Шансы есть всегда. Будем двигаться от игры к игре. И в каждом матче будем биться за победу», – сказал Круговой после матча.

  • Круговой дебютировал в Лиге чемпионов.
  • «Зенит» идет в группе последним.
  • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Круговой Данил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Genchik92
1603257785
Всё с твоего фланга зашло ... и в обоях мячах пытался Барриос подстраховать но не получилось ...
Ответить
yorgenbarenz
1603258011
Круговой,Мостовой,Дзюбовой....
Ответить
Иван Петров 1986
1603258990
Это ваша нормальная игра в Европе. Выше и не прыгнете.
Ответить
neveldomha
1603260229
Не фланговому защитнику думать о завершающих ударах. Извини, но ты конкретно не справился со своими функциональными обязанностями.
Ответить
sashaparmeshin
1603264081
CEKC партнеров найти проще простого: регистрируйся и ищи по городу или по интересам, все бесплатно и анонимно и все хотят ceкca. вот ------- http://bit.do/xzex
Ответить
Romantic2010
1603269970
Ну, Круговой, хотя бы видно, что играл и с желанием...
Ответить
Главные новости
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
4
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+