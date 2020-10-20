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    Круговой: «Чувствую опустошение. Дебют не удался, потому что команда проиграла»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

    «Чувствую опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют – это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах.

    Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.

    В перерыве главный тренер сказал, что мы мало бьем по воротам, мало доставляем в штрафную. И во втором тайме, после пропущенного мяча, мы начали это делать. Могли забить больше.

    Шансы есть всегда. Будем двигаться от игры к игре. И в каждом матче будем биться за победу», – сказал Круговой после матча.

    • Круговой дебютировал в Лиге чемпионов.
    • «Зенит» идет в группе последним.
    • «Зенит» впервые в истории не выиграл дома у бельгийского клуба.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2314

      yorgenbarenz 8 минут назад

      Круговой,Мостовой,Дзюбовой....

      0
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      Рейтинг: +14742

      silver29 9 минут назад

      Залетел курьезный мяч, а разговоров про незабитые как после рыбалки ))) Нет, ничего вам в Европе не обломится.

      0
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      Рейтинг: +154

      Genchik92 12 минут назад

      Всё с твоего фланга зашло ... и в обоях мячах пытался Барриос подстраховать но не получилось ...

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