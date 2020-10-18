Газизов: «Уфа» у меня в сердце. Расстроен, что команда не по делу проиграла «Локомотиву»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов смотрел матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой». Он расстроен.
«Уфа» – мой родной клуб. Он у меня в сердце. Естественно, я общаюсь с ребятами оттуда. Смотрел их игру с «Локомотивом» (0:1). Расстроен, что они проиграли не по делу.
Я плотно дружу с Рашидом Рахимовым. Мне нравится с ним говорить о футболе, о жизни. Воспринимаю его советы», – сказал Газизов.
- Функционер пришел в «Спартак» в июле из «Уфы».
- Уфимцы идут в зоне вылета РПЛ.
- «Спартак» делит лидерство.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»