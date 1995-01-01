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    Газизов: «Уфа» у меня в сердце. Расстроен, что команда не по делу проиграла «Локомотиву»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов смотрел матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой». Он расстроен.

    «Уфа» – мой родной клуб. Он у меня в сердце. Естественно, я общаюсь с ребятами оттуда. Смотрел их игру с «Локомотивом» (0:1). Расстроен, что они проиграли не по делу.

    Я плотно дружу с Рашидом Рахимовым. Мне нравится с ним говорить о футболе, о жизни. Воспринимаю его советы», – сказал Газизов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +762

      O-Z 1 час назад

      Все матчи не по делу побеждаются. Одни отговорки и нытики расстроенные. Лучше матч с химками вспомни где там по делу.

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      Рейтинг: +7930

      JTherry 1 час назад

      Беленов, конечно, "не по делу" стал обыгрывать Зе Луиша... все могло закончиться иначе в этом матче...

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      Рейтинг: +3924

      NewLife 2 часа назад

      Спартаку надо переводить Газизова в пресс-службу, это его! Любит балаболить. А на место ген.директора подыскать профессионального управленца, который будет не лясы точить, а своим делом заниматься.

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      Рейтинг: +3181

      mdu86 2 часа назад

      2 удара у Уфы (ни одного в створ) против 12 у Локомотива называется "проиграли не по делу". Смешно ))

      0
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      Рейтинг: +345

      gunstilzit 2 часа назад

      Интересно,почему не по делу?
      Пенальти левый назначили?
      Скажи спасибо защитникам и Беленову,справедливый ты наш!

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