Газизов: «Уфа» у меня в сердце. Расстроен, что команда не по делу проиграла «Локомотиву»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов смотрел матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уфой». Он расстроен.

«Уфа» – мой родной клуб. Он у меня в сердце. Естественно, я общаюсь с ребятами оттуда. Смотрел их игру с «Локомотивом» (0:1). Расстроен, что они проиграли не по делу.

Я плотно дружу с Рашидом Рахимовым. Мне нравится с ним говорить о футболе, о жизни. Воспринимаю его советы», – сказал Газизов.