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  • Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе»

Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе»

17 октября 2020, 08:40
14

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может отказаться от продления контракта с клубом.

  • Соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
  • Немец возглавил московскую команду 14 октября 2019 года.

«Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвeтся продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Ранее Тедеско в ответ на вопрос о своем будущем заявил следующее: «Я чувствую себя как дома в «Спартаке», Москве, России. Для меня это вторая семья. Я не согласен с тем, что необходимо обсуждать моe будущее. Я сфокусирован на своей работе. Может, когда будет более подходящий момент, мы вернeмся к этой теме. Но сейчас нет никакой необходимости».

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Геркус Илья
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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rash1959
1602915078
А геркус это ЧТО???
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paracetamol
1602917725
Тадеска не согласен со многим происходящим в клубе: все воруют, а ему не дают!
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Plyash
1602918883
Генеральный директор ты бывший,а вот пи..з..д..о..б..о..л настоящий.
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Каратель помойников
1602918947
видимо геркус очень рвётся заключит какой нибудь контракт со спартаком,аж жопу рвёт
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Патриотическая свинья
1602919051
Тедеско никак не может понять, кто правит спартаком!
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nik55
1602919079
такой же пиз---ол как и бздюба
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slavа0508
1602919832
Не знаю не знаю,,,А про переход Мозеса он первый написал(тоже его тогда все пиз,,,,лом называли)возможно у него и есть информатор в Спартаке,,,
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kvm
1602919983
опять герпес выскочил...
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slavа0508
1602920288
Походу Геркус крота в команду запустил,срочно вычислить и уничтожить вместе с Геркусом,,
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JTherry
1602923139
"Есть мнение", что слишком много геркусов в СМИ повылазило...
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