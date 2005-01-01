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    Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может отказаться от продления контракта с клубом.

    • Соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
    • Немец возглавил московскую команду 14 октября 2019 года.

    «Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвeтся продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Ранее Тедеско в ответ на вопрос о своем будущем заявил следующее: «Я чувствую себя как дома в «Спартаке», Москве, России. Для меня это вторая семья. Я не согласен с тем, что необходимо обсуждать моe будущее. Я сфокусирован на своей работе. Может, когда будет более подходящий момент, мы вернeмся к этой теме. Но сейчас нет никакой необходимости».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7839

      JTherry 18 минут назад

      "Есть мнение", что слишком много геркусов в СМИ повылазило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14694

      slavutiq70 1 час назад

      Походу Геркус крота в команду запустил,срочно вычислить и уничтожить вместе с Геркусом,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9201

      alarm 1 час назад

      все бегут от косорылых! позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +671

      Ужас Бората 1 час назад

      "Сомлюваюсь я, однако".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1336

      kvm 1 час назад

      опять герпес выскочил...

      3
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      Рейтинг: +5058

      maior-60 1 час назад

      Не верю!

      1
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      Рейтинг: +14694

      slavutiq70 1 час назад

      Не знаю не знаю,,,А про переход Мозеса он первый написал(тоже его тогда все пиз,,,,лом называли)возможно у него и есть информатор в Спартаке,,,

      3
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      Рейтинг: +4795

      nik55 1 час назад

      такой же пиз---ол как и бздюба

      5
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      Рейтинг: +82

      Патриотическая свинья 1 час назад

      Тедеско никак не может понять, кто правит спартаком!

      1
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      Рейтинг: +4027

      Каратель 1 час назад

      видимо геркус очень рвётся заключит какой нибудь контракт со спартаком,аж жопу рвёт

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