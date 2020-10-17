Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может отказаться от продления контракта с клубом.

Соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Немец возглавил московскую команду 14 октября 2019 года.

«Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвeтся продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью – это классика вежливого расставания. Соскучился по семье», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Ранее Тедеско в ответ на вопрос о своем будущем заявил следующее: «Я чувствую себя как дома в «Спартаке», Москве, России. Для меня это вторая семья. Я не согласен с тем, что необходимо обсуждать моe будущее. Я сфокусирован на своей работе. Может, когда будет более подходящий момент, мы вернeмся к этой теме. Но сейчас нет никакой необходимости».