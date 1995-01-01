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    Журналист Трахтенберг: «Жирков с детства болел за «Спартак» и мечтал играть за клуб. Но не все было в его силах»

    Ведущий клубного ТВ «Спартака», бывший пресс-атташе команды Леонид Трахтенберг рассказал о мечте футболиста сборной России Юрия Жиркова. Речь идет о его желании играть за «Спартак».

    «Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак» и прилагал усилия, но не его вина, что за «Спартак» он так и не сыграл. Даже когда мы в Лондоне играли с «Челси» он меня попросил завести его в раздевалку к Валерию Карпину, чтобы поговорить с ним и узнать, когда его возьмут в клуб. Но не всe было в его силах.

    Ещe когда Жирков играл в «Тамбове», с детства он болел за «Спартак», – сказал Трахтенберг.

    • Жирков с 2016 года выступает за «Зенит».
    • Игрок брал Кубок УЕФА с ЦСКА.
    • «Зенит» и «Спартак» делят лидерство РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4787

      nik55 3 минуты назад

      бред----если бы хотел то играл

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      Рейтинг: +583

      qawzsexdr 23 минуты назад

      Смешно

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