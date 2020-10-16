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  • Журналист Трахтенберг: «Жирков с детства болел за «Спартак» и мечтал играть за клуб. Но не все было в его силах»

Журналист Трахтенберг: «Жирков с детства болел за «Спартак» и мечтал играть за клуб. Но не все было в его силах»

16 октября 2020, 19:52
9

Ведущий клубного ТВ «Спартака», бывший пресс-атташе команды Леонид Трахтенберг рассказал о мечте футболиста сборной России Юрия Жиркова. Речь идет о его желании играть за «Спартак».

«Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак» и прилагал усилия, но не его вина, что за «Спартак» он так и не сыграл. Даже когда мы в Лондоне играли с «Челси» он меня попросил завести его в раздевалку к Валерию Карпину, чтобы поговорить с ним и узнать, когда его возьмут в клуб. Но не всe было в его силах.

Ещe когда Жирков играл в «Тамбове», с детства он болел за «Спартак», – сказал Трахтенберг.

  • Жирков с 2016 года выступает за «Зенит».
  • Игрок брал Кубок УЕФА с ЦСКА.
  • «Зенит» и «Спартак» делят лидерство РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жирков Юрий
Комментарии (9)
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qawzsexdr
1602867608
Смешно
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nik55
1602868784
бред----если бы хотел то играл
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партизан84
1602871588
да как-то пофиг.
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oyabun
1602876616
Интересно, а сам Жирков об этом знает? )))
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NewLife
1602878342
И после разговора с Валерой забил нам такой классный гол из-за штрафной.
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filosof sparty
1602882511
Ничёси
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Plyash
1602885592
Ну Трахтенберг и фантазёр,Хлестакова переплюнул.Ну такая чушь,писец.
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Владислав Vlad
1602893302
Не удивительно. Жирков - человек того поколения для кого Спартак был примером. Как раз его детство совпало с тем временем, когда Спартак был на высоте.
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