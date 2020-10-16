Журналист Трахтенберг: «Жирков с детства болел за «Спартак» и мечтал играть за клуб. Но не все было в его силах»

Ведущий клубного ТВ «Спартака», бывший пресс-атташе команды Леонид Трахтенберг рассказал о мечте футболиста сборной России Юрия Жиркова. Речь идет о его желании играть за «Спартак».

«Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак» и прилагал усилия, но не его вина, что за «Спартак» он так и не сыграл. Даже когда мы в Лондоне играли с «Челси» он меня попросил завести его в раздевалку к Валерию Карпину, чтобы поговорить с ним и узнать, когда его возьмут в клуб. Но не всe было в его силах.

Ещe когда Жирков играл в «Тамбове», с детства он болел за «Спартак», – сказал Трахтенберг.