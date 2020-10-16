Влашич: «Я доказал способность играть на высшем уровне. Мои слова не пусты»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич подвел итог последних матчей команды. Хорваты в четырех турах Лиги наций потерпели три поражения.

«Мне нравится играть с более сильными соперниками, а не побеждать кого-то 4:0 или 5:0. Я уважаю звезд, но в то же время я хорошего мнения о себе. Могу обыграть кого угодно. Я доказал, что могу играть на высшем уровне. Мои слова не пусты», – сказал Влашич 24sata.