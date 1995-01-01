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    Влашич: «Я доказал способность играть на высшем уровне. Мои слова не пусты»

    Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич подвел итог последних матчей команды. Хорваты в четырех турах Лиги наций потерпели три поражения.

    «Мне нравится играть с более сильными соперниками, а не побеждать кого-то 4:0 или 5:0. Я уважаю звезд, но в то же время я хорошего мнения о себе. Могу обыграть кого угодно. Я доказал, что могу играть на высшем уровне. Мои слова не пусты», – сказал Влашич 24sata.

    • Хорватия идет в группе Лиги наций третьей.
    • ЦСКА занимает в РПЛ третье место.
    • Влашич в текущем чемпионате России забил четыре гола.

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    Источник: 24sata

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