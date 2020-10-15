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  • Кашшаи – о возвращении Казарцева к судейству в РПЛ: «Его работа в ФНЛ была выдающейся. Он готов вернуться»

Кашшаи – о возвращении Казарцева к судейству в РПЛ: «Его работа в ФНЛ была выдающейся. Он готов вернуться»

15 октября 2020, 16:21
7

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 11-го тура РПЛ «Ротор»«Тамбов».

«Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасева и Москалева – мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-лиги. Да, после ошибки в первом туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре», – сказал Кашшаи.

  • Ранее Казарцева временно отстранили от судейства в РПЛ из-за ошибок в матче первого тура «Спартак»«Сочи» (2:2).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор Казарцев Василий
Комментарии (7)
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maior-60
1602768658
К Герою России представили?
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seth343
1602769643
11ый тур может и нормально отсудит, а когда попадет на Спартак, опять пойдут переводы на карту от газпрома.
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derrik2000
1602770976
Ничего не понял. D Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью, опубликованном в РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ 3 сентября 2020 года, ОФИЦИАЛЬНОМ печатном издании, между прочим, а не в какой-нибудь жёлтой газетёнке, сказал, что "Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ". Получается, что только за ОДИН матч в ФНЛ его работу признали "ВЫДАЮЩЕЙСЯ" или РФС свои решения на ходу меняет??? Потому у нас в России и футбол такой... "выдающийся" Сборная Украины в ЛИГЕ А гишпанцев обыгрывает, а мы с турками и венграми в ЛИГЕ Б ДОМА справиться не можем, а в товарищеском матче ДОМА шведам по всем статьям проигрываем ((( Россия - впИРОТ!
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paracetamol
1602777134
Засудили мужика свини за чистый пен в их ворота!
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Красногорск_Фан
1602785001
Слово "выдающиеся" напоминает анекдот. Потрясаяюще! Потрясающе! А чего вы так часто говорите Потрясающе. Да мне на курсах хороших манер сказали его говорить вместо не звизди
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evtushenkonata
1602794233
Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй]]] ---- https://lk.detlink.cc/5GfSk
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