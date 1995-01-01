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    Кашшаи – о возвращении Казарцева к судейству в РПЛ: «Его работа в ФНЛ была выдающейся. Он готов вернуться»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 11-го тура РПЛ «Ротор»«Тамбов».

    «Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасева и Москалева – мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-лиги. Да, после ошибки в первом туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре», – сказал Кашшаи.

    • Ранее Казарцева временно отстранили от судейства в РПЛ из-за ошибок в матче первого тура «Спартак»«Сочи» (2:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8650

      paracetamol 1 час назад

      Засудили мужика свини за чистый пен в их ворота!

      0
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      Рейтинг: +8

      Wolfg 1 час назад

      Пpогнозы футбoльных матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +12168

      derrik2000 2 часа назад

      Ничего не понял. D
      Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью, опубликованном в РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ 3 сентября 2020 года, ОФИЦИАЛЬНОМ печатном издании, между прочим, а не в какой-нибудь жёлтой газетёнке, сказал, что "Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ".

      Получается, что только за ОДИН матч в ФНЛ его работу признали "ВЫДАЮЩЕЙСЯ" или РФС свои решения на ходу меняет???

      Потому у нас в России и футбол такой... "выдающийся"
      Сборная Украины в ЛИГЕ А гишпанцев обыгрывает, а мы с турками и венграми в ЛИГЕ Б ДОМА справиться не можем, а в товарищеском матче ДОМА шведам по всем статьям проигрываем (((

      Россия - впИРОТ!

      3
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      Рейтинг: -111

      Спартач80 3 часа назад

      Только в ближайшем,я правильно понял?

      1
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      Рейтинг: +2217

      Genz 3 часа назад

      Кашшаи – о возвращении Казарцева к судейству в РПЛ: «Его работа в ФНЛ была выдающейся.
      Х.у.ли п.и.здит м.у.дила Кашшаи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1840

      seth343 3 часа назад

      11ый тур может и нормально отсудит, а когда попадет на Спартак, опять пойдут переводы на карту от газпрома.

      4
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      Рейтинг: +411

      Землякруглая 3 часа назад

      ФНЛ газпрому не интересен, и судьи там судят типа нормально. А в РПЛ сразу начинают косорезить в пользу сенита с сочами. Чудесааа...

      4
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      Рейтинг: +646

      Ужас Бората 3 часа назад

      Все судьи, тем или иным способом подсуживающие синиту, теперь будут носить титул "выдающийся судья". Таким образом газпром будет выделять своих в общей и безликой массе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5021

      maior-60 3 часа назад

      К Герою России представили?

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