Кашшаи – о возвращении Казарцева к судейству в РПЛ: «Его работа в ФНЛ была выдающейся. Он готов вернуться»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 11-го тура РПЛ «Ротор» – «Тамбов».

«Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасева и Москалева – мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-лиги. Да, после ошибки в первом туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре», – сказал Кашшаи.