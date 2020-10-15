Тренер сборной Венгрии Росси: «Победить Россию было нереально»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча Лиги наций против России (0:0).

«Знали, что они будут играть на Дзюбу, готовились, но не получалось его держать. Очень сложно защищаться против такого футболиста. Мы знали, что сборная России будет хорошо выходить из обороны в атаку, один раз были близки к пропущенному голу.

Я доволен ничьей, а победу одержать сегодня было нереально. Считаю, что все венгры должны гордиться своей сборной и быть довольными тем, как команда сыграла.

Я не очень доволен тем, как мы действовали на флангах. В первом тайме мало что получалось, а вот после перерыва стало чуть лучше. Это был самый сложный матч из последних трех, которые мы провели за шесть дней.

Нам было нелегко, россияне физически очень сильные, играют на высоких скоростях. Они несколько раз серьезно взвинчивали темп, у России самая лучшая команда из тех, с кем мы играли в последнее время», – сказал Росси.