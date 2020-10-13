Главные новости дня. Молодежная сборная России – на Евро-2021; Кулькова похоронили рядом с Черенковым

Кулькова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Черенковым.

Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу».

Мозес перейдет в «Спартак», несмотря на задержки с медосмотром.

Il Messaggero: спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус».

Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо».

Депутат Свищев: «Направляю запрос, чтобы узнать, сколько людей заразилось на матче «Спартак» – «Зенит».

Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин.

Роналду заразился коронавирусом.

Товарищеский матч. Гол Гайча спас ЦСКА от проигрыша тульскому «Арсеналу».

Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021.