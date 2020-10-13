Депутат Свищев: «Направляю запрос, чтобы узнать, сколько людей заразилось на матче «Спартак» – «Зенит»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направит письмо в Роспотребнадзор, чтобы узнать число заразившихся коронавирусом зрителей на матче десятого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1).

«В связи с проработкой законодательных инициатив, прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова – прим. «Бомбардира»), направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча.

Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться.

Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры. Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков.

Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» – это справедливая мера, однако надо понимать, что с учeтом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой.

В стране новая волна пандемии, каждый день фиксируются новые рекорды по заболевшим – это время всеобщей ответственности, а не погони за прибылью вопреки всему. Я напомню, что вспышка COVID в Италии в феврале произошла после матча «Аталанта» – «Валенсия». Получается, что мы наступаем на те же грабли, чего нужно постараться избежать», – передает слова Свищева «Р-Спорт».

Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»