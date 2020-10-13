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  • Депутат Свищев: «Направляю запрос, чтобы узнать, сколько людей заразилось на матче «Спартак» – «Зенит»

Депутат Свищев: «Направляю запрос, чтобы узнать, сколько людей заразилось на матче «Спартак» – «Зенит»

13 октября 2020, 12:32
53

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направит письмо в Роспотребнадзор, чтобы узнать число заразившихся коронавирусом зрителей на матче десятого тура РПЛ «Спартак»«Зенит» (1:1).

«В связи с проработкой законодательных инициатив, прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова – прим. «Бомбардира»), направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча.

Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться.

Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры. Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков.

Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» – это справедливая мера, однако надо понимать, что с учeтом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой.

В стране новая волна пандемии, каждый день фиксируются новые рекорды по заболевшим – это время всеобщей ответственности, а не погони за прибылью вопреки всему. Я напомню, что вспышка COVID в Италии в феврале произошла после матча «Аталанта»«Валенсия». Получается, что мы наступаем на те же грабли, чего нужно постараться избежать», – передает слова Свищева «Р-Спорт».

Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (53)
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maior-60
1602582043
Депутата Свищева - освищем!
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JTherry
1602582190
Свищев: "Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры" ...депутат Свищев, вы в своем уме, чтобы такие вопросы А. Поповой задавать, и как она сможет на него ответить, откуда возьмет статистику, что именно на этом матче заразились?
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paracetamol
1602582433
Надо лишить свинарник зрителей, пусть на тренировочном поле играют!
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ivany4
1602583776
Депутат Свищев яркий представитель ГД избранный народом. И чего теперь на зеркало пенять, если мозги на выборах не работали.)) Если депутаты начинают "заботится" о народе, это значит скоро выборы, - народная примета.))
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zigbert
1602584143
Хорошо если среди депутатов он окажется в единственном числе. Но если они мыслят все одинаково, становится не до смеха.
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Из Твери Леха
1602588654
Что это за наказание в 300 тыс.р? Федун один день не позавтракает? Тут как минимум стадион на полгода нужно дисквалифицировать.
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Боцман59rus
1602590873
Очередной чудак наделённый властью, но с отсутствием элементарных знаний и логики, но тетм не менее решивший не упустить возможность и попиариться на двух популярных темах,но сделал это в лучших традициях наших чиновников, по причине полного отсутствия содержимого черепной коробки))).
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Синитсосит
1602601236
депутат свищев только что получил минус 10 к карме, но +10 тысяч долларов к карману. Плевать всем, какая безопасность, на матчи позорного зинида иди считай петух сколько там заразилось, уж высасывают как могут, бомжи иди к хренам как обычно, сасамба
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Синитсосит
1602601364
ты петух? через 2 недели после игры? каким это боком спартак на 2 недели должен всех обезопасить? вы хоть читаете сами то чушь что морозите, при чём тут матч
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Синитсосит
1602601440
обсосы питорские устраивают цирк, на свой смотрите в лиге чемпионов, будем ржать всей страной
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