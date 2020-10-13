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    Депутат Свищев: «Направляю запрос, чтобы узнать, сколько людей заразилось на матче «Спартак» – «Зенит»

    Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направит письмо в Роспотребнадзор, чтобы узнать число заразившихся коронавирусом зрителей на матче десятого тура РПЛ «Спартак»«Зенит» (1:1).

    «В связи с проработкой законодательных инициатив, прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова – прим. «Бомбардира»), направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча.

    Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться.

    Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры. Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков.

    Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» – это справедливая мера, однако надо понимать, что с учeтом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой.

    В стране новая волна пандемии, каждый день фиксируются новые рекорды по заболевшим – это время всеобщей ответственности, а не погони за прибылью вопреки всему. Я напомню, что вспышка COVID в Италии в феврале произошла после матча «Аталанта»«Валенсия». Получается, что мы наступаем на те же грабли, чего нужно постараться избежать», – передает слова Свищева «Р-Спорт».

    Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии68
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      Рейтинг: +1132

      Спартак гуно знают все 59 минут назад

      Снять СпартаГ с чемпионата!
      =)))

      2
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      Рейтинг: +3322

      TOMSON 1 час назад

      Интересно, а если кто-то умрет, кто-то из руководства получит уголовку? Или данный вид накпзания только на простых граждан распространяется?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8987

      ilichkadr > TOMSON 50 минут назад

      Никто не получит уголовку, поскольку в законе не обозначен ответственный за причиненный вред здоровью. Всё как всегда, сам дурак потому что был без маски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14645

      slavutiq70 1 час назад

      Да уж что то не как не успокоются,,,походу пока Спартак не отстанет от Зенита не успокоются,,,то судьи то Роспотребнадзор,теперь депутаты,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1331

      kvm 1 час назад

      а депутат-то - из пид@рских...

      3
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      Рейтинг: +25149

      oyabun 2 часа назад

      Конечно же ни до ни после матча люди никак заразиться вирусом не могут. И более того, ужасные плохиши из работников стадиона на всех трибунах включали огромные вентилятторы, на которые сыпали не жалея сублимированные споры вируса, дабы именно на этой игре заразилось как можно больше народа. Именно таким будет ответ г-жи Поповой "народному" депутату. Вывод - Казнить Стадион. 3 раза через повешение!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +4308

      Томик > oyabun 1 час назад

      И ведь специально поди разрешили перед этим матчем гостевой сектор открыть. Суки, готовились заранее.

      4
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      Рейтинг: +3993

      Каратель 2 часа назад

      теперь и депутаты начали пиариться за счёт Спартака.лучше бы дет.сад построил или школу...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18484

      Боцман59rus 2 часа назад

      Очередной чудак наделённый властью, но с отсутствием элементарных знаний и логики, но тетм не менее решивший не упустить возможность и попиариться на двух популярных темах,но сделал это в лучших традициях наших чиновников, по причине полного отсутствия содержимого черепной коробки))).

      10
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    • ...
      Рейтинг: +2673

      Гавроша 2 часа назад

      Была бы провинциальная команда так технарь бы был, но спартаку все дозволено.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +14341

      silver29 > Гавроша 2 часа назад

      зачем ты так о сените не уважительно ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +7760

      JTherry > Гавроша 2 часа назад

      по спортивному принципу слабо сыграть со Спартаком, задыхаетесь после часа игры? старьё набрали в команду, теперь не знают, как в ЛЧ играть с ним будут) все секреты подковерной административной борьбы выброшены на ветер)) х** вам, а не "технарь"!

      4
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      Рейтинг: +8987

      ilichkadr > Гавроша 1 час назад

      Надо было написать, что Свищев в тайне топит за Зенит. Вот бы свинарня дристамёт включила.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4308

      Томик 2 часа назад

      Вот же ж пидо.ас.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1988

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что это за наказание в 300 тыс.р? Федун один день не позавтракает? Тут как минимум стадион на полгода нужно дисквалифицировать.

      -7
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      Рейтинг: +14341

      silver29 > Из Твери Леха 2 часа назад

      Да странно, как судья с таким чучелом как ты не посоветовалась ? Ты бы хоть в суть вник, а то вышел временно из алкогольного дурмана и занялся толкованием норм (((

      9
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      Рейтинг: +3993

      Каратель > Из Твери Леха 2 часа назад

      лёха ты болен,короновирус головного мозга прогрессирует,надо тебя изолировать от общества

      7
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      Рейтинг: +1833

      seth343 > Из Твери Леха 29 минут назад

      И тебя обосрали)))) теперь отмывайте друг друга))))).

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