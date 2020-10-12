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  • Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

12 октября 2020, 16:28
33

Тушинский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении «Спартака».

«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — сказал судья.

  • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
  • «Спартак» в суде не признал превышение допустимого числа зрителей на матче с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (33)
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Павелий
1602509494
Бедный А. Медведев расстроился, что Спартак указал Зениту его место и показал, что КПД ГОСУДАРСТЕННЫХ вливаний в Зенит стремится к 0. И ещё больше включил админресурс.
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JTherry
1602510835
Спартак подаст встречный иск по поводу, якобы "нарушений"... почему нарушения отмечены только на этой игре, будто все остальные игры проходят с соблюдением перчаточно-масочного режима? все болельщики нарушают, ангелов среди нас нет...
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portero
1602511143
Нормально, без энтузиазма, Слуцкий больше заплатил за маски, с его слов.....
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порт
1602511155
«Признать «Спартак» виновным \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Всё, дальше можно не писать. Точка.
Ответить
vladimir-7
1602512799
А, что можно было ожидать от суда...
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Fancyfall
1602514425
ожидаемое решение... лишь бы деньги срубить в казну.
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NewLife
1602514531
"Советсткий суд - самый гуманный суд в мире !" Могли бы и к расстрелу приговорить руководство клуба.
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slavа0508
1602515214
Стыдно господа судьи,,,
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maior-60
1602516173
Это было решено заранее. Суд - чистая формальность.
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zigbert
1602519350
Посмотрим как будет действовать Роспотребнадзор дальше?
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