Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

Тушинский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении «Спартака».

«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — сказал судья.