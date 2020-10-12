Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

Тушинский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении «Спартака».
«Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — сказал судья.
- Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
- «Спартак» в суде не признал превышение допустимого числа зрителей на матче с «Зенитом».
Источник: «Чемпионат»