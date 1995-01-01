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    Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом»

    Тушинский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении «Спартака».

    «Признать «Спартак» виновным в нарушении административного регламента. Штраф в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток. Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер. Суд не нашел достаточных оснований для наказания в минимальном размере», — сказал судья.

    • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • «Спартак» в суде не признал превышение допустимого числа зрителей на матче с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии33
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      Рейтинг: +79783

      zigbert 35 секунд назад

      Посмотрим как будет действовать Роспотребнадзор дальше?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Ужас Бората 50 минут назад

      Это уже не смешно. Следующими будут ЦСКА, Локомотив и Краснодар. Почему, думаю всем понятно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2625

      rash1959 > Ужас Бората 23 минуты назад

      Да не будут эти сыкло бодаться с газпромом. Эти клубы ручные в РПЛ, даже Галицкий не будет - последнее отнимут, а первым двум просто не дадут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14215

      silver29 52 минуты назад

      Всегда поражался сухости и отсутствию эмоций у людей которые судят, не ну это же временно на этой планете, вон и Понтий Пилат был не без греха, а чем эти люди занимаются в свободное время когда снимают мантию ? хобби и увлечения у них есть ? Уверен, что стоит этой женщине просто придти на стадион, и она станет фанаткой футбола )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4956

      maior-60 53 минуты назад

      Это было решено заранее. Суд - чистая формальность.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14637

      slavutiq70 1 час назад

      Стыдно господа судьи,,,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3783

      NewLife 1 час назад

      "Советсткий суд - самый гуманный суд в мире !" Могли бы и к расстрелу приговорить руководство клуба.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2567

      Fancyfall 1 час назад

      ожидаемое решение... лишь бы деньги срубить в казну.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 1 час назад

      А, что можно было ожидать от суда...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9078

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за антисанитарных рылов!

      -1
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      Рейтинг: +3542

      afw13 > alarm 1 час назад

      а ты мойся чаще, соблюдай санитарные нормы, и стыдиться не придется)

      7
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      Рейтинг: -1086

      Бoрат > afw13 1 час назад

      Не поверишь , я ему это постоянно твержу , что от него воняет , как он это сам не замечает ? Гыгыгы .

      4
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      Рейтинг: +2657

      mamba9090909 > Бoрат 26 минут назад

      Ты сидишь за компом и у тебя воняет? Так смени подгузники, дебил.

      0
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      Рейтинг: +1740

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Нечего было открывать фанатский сектор за неделю до игры.

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