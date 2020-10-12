«Спартак» в суде не признал превышение допустимого числа зрителей на матче с «Зенитом»

Юрист «Спартака» Владислав Ляликов заявил, что клуб не признает нарушение регламента по числу зрителей на стадионе «Открытие Арена» на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Действительно, на мачте «Спартак» — «Зенит» отдельными болельщиками допускалось неиспользование масок и перчаток. Как организатор матча, мы понимаем всю ответственность. Принимаем все возможные организационные и технические меры, чтобы не допускать этих нарушений. Существуют требования о том, что при проведении спортивных мероприятий на стадионе должно быть не больше 50% зрителей. На этот матч была реализована программа, чтобы не превысить допустимое число зрителей. На матче было 20 738 зрителей. Квоту мы соблюдали.

Некоторыми болельщиками не соблюдались меры социального дистанцирования. На каждый матч мы привлекаем большое число контролеров-распорядителей. На этом матче было 795 контролеров. В их обязанности входит контроль за соблюдением дистанцирования и использование масок и перчаток. Хочу подчеркнуть, что ни по этическим, ни по правовым причинам контролеры не могут применять силу в этой ситуации. Боже упаси, таких инструкций мы не даем. Часть болельщиков нарушала требования контролеров и не надевала маски», — передает слова Ляликова «Чемпионат».