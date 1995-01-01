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    «Спартак» в суде не признал превышение допустимого числа зрителей на матче с «Зенитом»

    Юрист «Спартака» Владислав Ляликов заявил, что клуб не признает нарушение регламента по числу зрителей на стадионе «Открытие Арена» на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Действительно, на мачте «Спартак» — «Зенит» отдельными болельщиками допускалось неиспользование масок и перчаток. Как организатор матча, мы понимаем всю ответственность. Принимаем все возможные организационные и технические меры, чтобы не допускать этих нарушений. Существуют требования о том, что при проведении спортивных мероприятий на стадионе должно быть не больше 50% зрителей. На этот матч была реализована программа, чтобы не превысить допустимое число зрителей. На матче было 20 738 зрителей. Квоту мы соблюдали.

    Некоторыми болельщиками не соблюдались меры социального дистанцирования. На каждый матч мы привлекаем большое число контролеров-распорядителей. На этом матче было 795 контролеров. В их обязанности входит контроль за соблюдением дистанцирования и использование масок и перчаток. Хочу подчеркнуть, что ни по этическим, ни по правовым причинам контролеры не могут применять силу в этой ситуации. Боже упаси, таких инструкций мы не даем. Часть болельщиков нарушала требования контролеров и не надевала маски», — передает слова Ляликова «Чемпионат».

    • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3542

      afw13 3 часа назад

      опять аларм визжит, очень стыдно за него, ни дня без позора)))

      6
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      Рейтинг: +7698

      JTherry > afw13 2 часа назад

      если "аларм визжит", значит, Спартак идет правильным курсом))

      4
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      Рейтинг: +14215

      silver29 3 часа назад

      Все озвучено по-делу, доказывать нарушения обязанность подающих иск, что-то язык у них прилип к одному месту ((( надеюсь после вынесения оправдательного вердикта Спартак подаст встречный иск , где будет расчет упущенной выгода после закрытия Арены.

      5
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      Рейтинг: +8983

      ilichkadr > silver29 2 часа назад

      Да, речь произнёс очень значимую. Правда свойственную недалёкому юристу. А пока лови "Судья Оксана Матухно приняла решение о штрафных санкциях к "Спартаку" в размере 300 тысяч рублей".

      2
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      Рейтинг: +14215

      silver29 > ilichkadr 2 часа назад

      Ловить свой сэндвич из помойного бака будешь после апелляции

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8983

      ilichkadr > silver29 6 минут назад

      Да, ладно тебе не плакай. Лёня тебе желудей подкинет. Главное топи за свинарник, тебя мож заводящим пригласят. Не забудь про испытательный срок и про реальную работу (горлопанить с шутками, прибаутками). Эт тебе не здесь пальцем в смартфоне тыкать.
      " после апелляции"
      P.S. silver29, ты на полном серьёзе думаешь, что апелляция состоится или как всегда хрюкнул не подумав?

      0
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      Рейтинг: +9078

      alarm 3 часа назад

      ни дня без позора!

      3
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      Рейтинг: +9078

      alarm 3 часа назад

      снова очень стыдно за спартаг!

      2
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      Рейтинг: +14215

      silver29 > alarm 2 часа назад

      стыдно за помоешников сенита ((( не смогли 45 на 2 поделить (((( подставили Роспотребнадзор и Собянина в суде (((((

      3
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      Рейтинг: +1172

      PNZ1985 3 часа назад

      зенит не может потреб поможет!

      5
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      Рейтинг: +8983

      ilichkadr 3 часа назад

      Интересно, почему юрист «Спартака» Владислав Ляликов не озвучивает претензии Роспотребнадзора? Пока только одностороннее ляля.........

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