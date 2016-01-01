Товарищеский матч. Гол Гайча спас ЦСКА от проигрыша тульскому «Арсеналу»

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В товарищеском матче ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти. Во втором тайме форвард ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счет. В матче принял участие Игорь Дивеев, восстановившийся после травмы.
Товарищеский матч
ЦСКА – «Арсенал» – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Пантелеев, 28 (с пенальти); 1:1 – Гайч, 55.