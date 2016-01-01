Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Товарищеский матч. Гол Гайча спас ЦСКА от проигрыша тульскому «Арсеналу»

    В товарищеском матче ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти. Во втором тайме форвард ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счет. В матче принял участие Игорь Дивеев, восстановившийся после травмы.

    Товарищеский матч

    ЦСКА – «Арсенал» – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пантелеев, 28 (с пенальти); 1:1 – Гайч, 55.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4

      nabo65 1 час назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Dr.Metal 2 часа назад

      второй гол Гайча во второй товарищеской встрече и второй именно Тульскому Арсеналу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      vsespartak01 2 часа назад

      просьба к админам сайта!забаньте на всегда!вы же видите что здесь творится!недо сошел с ума!я не обижусь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      vsespartak01 2 часа назад

      вонь чмо ***** ****** вонючие ......понеслась....!ха ха ха!и это ваши клоны так себя называют!еще еще ещеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее!малоооооооооооооооооооооооо!я прсто угараю!мужики !это прото цирк я наблюдаю!боже праведный!на сайте хоть есть хоть один модератор?что здесь ваще то происходит???гы гы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +636

      vsespartak01 > vsespartak01 2 часа назад

      одни рылы визги !можете остановить это?парень сошел с ума!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9123

      alarm > vsespartak01 2 часа назад

      нормально тебя кроет, продолжай))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Cleolesevaud > vsespartak01 2 часа назад

      ты иногда трезвый бываешь?
      без косорыловки ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Dyuianeral > alarm 1 час назад

      почитай, как в чате этот поросёнок на выходных визжал
      хотя ему очень корректно поясняли люди, чтобы он сунул рыло в свою лепёху поскорее

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      vsespartak01 2 часа назад

      админы и как вас там ноли сайта!так держать!я просто угораю от ваших клонов!ха ха ха!закройте ваше ..............

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -696

      Синитсосит 3 часа назад

      товарняк, какой смысл о счёте говорить, так погоняли как на тренировке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      RUSARM 3 часа назад

      Что за заголовок??? ЦСКА должен был выигрывать,но и здесь судейки подлые поставили пеналь ЦСКА которого не было совсем и не засчитали два гола ЦСКА,ладно это товарняк-но с судейством реально бардак!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17209

      bset 3 часа назад

      Гаич тоже с пенальт забил. Вы раз про товарники пишите, да даже в главные новости, хоть проверяйте информацию перед публикацией.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru