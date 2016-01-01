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    Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему не хочет уезжать в Европу.

    «Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в «Зените», это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках.

    Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Я же мог остаться в «Шальке», когда мне было 16 лет, но мне нужно было ещe два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошeл огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

    Моя мотивация в клубе – выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но всe зависит от того, насколько это устроит клуб.

    Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: «Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь». В футболе всe по-другому», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».

    • Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года.
    • Хавбек провел 76 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.
    • Контракт Магомеда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:49
    Комментарии49
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      Рейтинг: +2648

      Axe111 31 минуту назад

      АХАХАХАХАХХАХАХАХА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14256

      silver29 37 минут назад

      сенит до прихода Газпрома телепался как субстанция в проруби, и тут поперло ну да "джентльменам на слово верят".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4

      аlekseу 57 минут назад

      Прогнoзы футбольных матчей stavka-info.ru

      -3
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      Рейтинг: +1860

      FENIX-SL 1 час назад

      понятно все
      вот оно оказывается где престиж
      быть в зените
      а не играть в футбол

      1
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      Рейтинг: +3165

      mdu86 1 час назад

      ))) Престижно и выгодно разные понятия
      Перед переподписанием контракта правильный ход, прям мёд в уши Медведева))
      Агенты постарались)

      3
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      Рейтинг: +4368

      "supermax" 1 час назад

      да и не заплатят больше нигде....и тут бы не платили так кабы не лимит

      1
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      Рейтинг: +3808

      NewLife 2 часа назад

      Нахватался от зюбы. Лизанул синит, надо же контракт перезаключать.

      4
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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 2 часа назад

      престижно? а может выгодно надо господин Оздоев правильно изъясняться да и в Европе к таким как ты нету спроса просто вообще нету

      2
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      Рейтинг: +7739

      JTherry > Garrincha58 54 минуты назад

      пример Кузяева наглядно все показал, даже свободным агентом никому не нужен, даже ЗП в Шотландии в 0,5 млн. евро не освоил (маленькой показалась)...

      1
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      Рейтинг: +5455

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Мотивация, как путь к прогрессу , в российском футболе убита на корню.
      Ну не может такого быть , чтобы в 6-7 лиге ( с натяжкой ) Европы зарплаты игроков были выше чем в большинстве клубов 1-5 лиг !!!
      РПЛ убыточна , клубы , главным образом в минусе , но вот такой парадокс.
      Пример Аталанты. 4-ая в Италии гремит по всей Европе , а игрок нашего Локо чуть-ли не 1,5 раза получает больше. Уезжает к ним с понижением зп.
      Один из путей к здравому смыслу , для начала , убрать лимит.
      Тогда господин Оздоев будет не нужен Зениту , где на его зп смогут купить более классного игрока в Европе.
      Может поэтому в Питере и не торопятся переподписывать этого молодца.

      4
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      Рейтинг: +7739

      JTherry > Alekxei Z. 23 минуты назад

      "убрать лимит", ну ты даешь)))) хочешь разом лишить наших футболистов работы?))) им же придется искать клубы в не самых престижных лигах Европы, а там заставят отрабатывать зарплату...

      0
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      Рейтинг: +4328

      filosof sparty 2 часа назад

      Другими словами быть первым на деревне ему по кайфу

      4
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      Рейтинг: +18470

      Боцман59rus > filosof sparty 2 часа назад

      Даже не деревня, хуторок с вышкой

      1
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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 > filosof sparty 2 часа назад

      он даже в этой деревне предпоследний

      2
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      Рейтинг: +406

      Урия Гип 2 > Garrincha58 1 час назад

      Кто последний?

      -1
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