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  • Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

13 октября 2020, 07:49
57

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему не хочет уезжать в Европу.

«Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в «Зените», это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках.

Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Я же мог остаться в «Шальке», когда мне было 16 лет, но мне нужно было ещe два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошeл огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

Моя мотивация в клубе – выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но всe зависит от того, насколько это устроит клуб.

Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: «Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь». В футболе всe по-другому», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».

  • Оздоев играет за «Зенит» с 2018 года.
  • Хавбек провел 76 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.
  • Контракт Магомеда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (57)
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Kollljan
1602568054
Оздоев скромный и культурный парень. Он из соображений такта и уважения к сопернику не закончил фразу: "играть за "Зенит" престижно". В полном варианте звучит так: "играть за "Зенит" престижно, а за Спартак - западло!".
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BRO_football
1602571059
Да-да, у Кузяева теперь такие же отговорки. Попробовал пойти в Европу. Он там оказался нахер никому не нужным, кроме, может быть, низовых дивизионов, и в итоге вернулся обратно.
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nik55
1602571674
просто ты в Европе никому не нужен как и твой деревянный друг
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filosof sparty
1602573419
Другими словами быть первым на деревне ему по кайфу
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NewLife
1602574538
Нахватался от зюбы. Лизанул синит, надо же контракт перезаключать.
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mdu86
1602575759
))) Престижно и выгодно разные понятия Перед переподписанием контракта правильный ход, прям мёд в уши Медведева)) Агенты постарались)
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аlekseу
1602578632
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Skull_Boy
1602585585
Конечно престижно, а особенно престижно вылетать от второго состава Вильярреала в Лиге Европы, а в итоге в Европе вы нахрен никому не нужны
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wobaekat
1602595432
Так сказать, почувствуй разницу Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу» Антон Миранчук: «У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу»
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Синитсосит
1602601669
нас и здесь неплохо кормят, игрок без амбиций, это прям чистый питорский обсос
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