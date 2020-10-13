Оздоев: «Играть за «Зенит» престижно. Нет смысла ехать в Европу»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему не хочет уезжать в Европу.

«Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в «Зените», это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках.

Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Я же мог остаться в «Шальке», когда мне было 16 лет, но мне нужно было ещe два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошeл огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

Моя мотивация в клубе – выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но всe зависит от того, насколько это устроит клуб.

Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: «Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь». В футболе всe по-другому», – сказал Оздоев в программе «Футбол России».