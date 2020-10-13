Тест Эль-Шаарави на коронавирус оказался ложноположительным

Вопреки первоначальной информации форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не болен коронавирусом. Тест дал недостоверный результат.
«Хорошие новости. В действительности тест игрока отрицательный. Это был ложноположительный результат, вирусная нагрузка в нем низкая», – написал Николо Скира.
- Эль-Шаарави стоит на рынке 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне чемпионата Китая форвард провел шесть матчей, сделал голевой пас.
- Завтра, 14 октября, итальянцы сыграют в Лиге наций против Нидерландов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.