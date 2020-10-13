Тест Эль-Шаарави на коронавирус оказался ложноположительным

Вопреки первоначальной информации форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави не болен коронавирусом. Тест дал недостоверный результат.

«Хорошие новости. В действительности тест игрока отрицательный. Это был ложноположительный результат, вирусная нагрузка в нем низкая», – написал Николо Скира.