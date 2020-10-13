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  • Дзюба сыграет против Ловрена на теннисном турнире St. Petersburg Open

Дзюба сыграет против Ловрена на теннисном турнире St. Petersburg Open

13 октября 2020, 16:58
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник питерцев Деян Ловрен примут участие в выставочном матче теннисного турнира St. Petersburg Open.

Генеральный директор «Зенита» и St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что партнером Дзюбы будет теннисистка Динара Сафина, а Ловрен сыграет в паре с хорватской теннисисткой Ивой Майоли.

  • Турнир ATP St. Petersburg Open стартовал 12 октября.
  • Медведев заявлял, что Дзюба может сыграть в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ловрен Деян Медведев Александр
Комментарии (17)
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seth343
1602597900
И зачем эта новость тут нужна? Пусть с азмуном играет в раздевалке)))))
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nik55
1602598365
вы че совсем тупые-----кому нужна эта новость или вам бздюба приплачивает что бы напомнить о себе ?
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латунный сепаратист
1602600110
следущая новость будет зюба пошол покакать
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NewLife
1602600366
Совсем загоняли зюбу, не бережете деревяшку. Он и так еле ползает.
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sochi-2013
1602603632
"если он завершится победой." Значит игры не будет.
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Боцман59rus
1602605920
Следующая станция Иран ВпОреn.
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nabo65
1602609896
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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paracetamol
1602611897
Они бы к ЛЧ готовились, а не дурью маялись!
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