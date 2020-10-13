Дзюба сыграет против Ловрена на теннисном турнире St. Petersburg Open

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник питерцев Деян Ловрен примут участие в выставочном матче теннисного турнира St. Petersburg Open.
Генеральный директор «Зенита» и St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что партнером Дзюбы будет теннисистка Динара Сафина, а Ловрен сыграет в паре с хорватской теннисисткой Ивой Майоли.
- Турнир ATP St. Petersburg Open стартовал 12 октября.
- Медведев заявлял, что Дзюба может сыграть в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.
Источник: ТАСС