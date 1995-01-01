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    Дзюба сыграет против Ловрена на теннисном турнире St. Petersburg Open

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник питерцев Деян Ловрен примут участие в выставочном матче теннисного турнира St. Petersburg Open.

    Генеральный директор «Зенита» и St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что партнером Дзюбы будет теннисистка Динара Сафина, а Ловрен сыграет в паре с хорватской теннисисткой Ивой Майоли.

    • Турнир ATP St. Petersburg Open стартовал 12 октября.
    • Медведев заявлял, что Дзюба может сыграть в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4764

      nik55 13 минут назад

      вы че совсем тупые-----кому нужна эта новость или вам бздюба приплачивает что бы напомнить о себе ?

      0
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      Рейтинг: +9104

      alarm 20 минут назад

      по результатам этой игры опозорится, как всегда, только спартаг)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1400

      Romio-xxx > alarm 13 минут назад

      Это уже как минимум говорит о том,что дзюба глаз(какой именно не знаю) положил на ловрена)))Так что это ваша голубая луна позорится.Скоро будет разлад в команде,азмунка приревнует...

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      Рейтинг: +4764

      nik55 > alarm 12 минут назад

      чучело бегом к врачу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1833

      seth343 21 минуту назад

      И зачем эта новость тут нужна? Пусть с азмуном играет в раздевалке)))))

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