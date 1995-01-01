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    Медведев: «Не исключено, что в случае победы над «Сочи» мы увидим Дзюбу на корте турнира ATP в Петербурге»

    Генеральный директор «Зенита» и турнира ATP в Петербурге Александр Медведев допустил, что форвард Артем Дзюба сыграет в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.

    «Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения. 17-го октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте», – сказал Медведев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18532

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Один молодой болельщик очень лаконично сформулировал, где мы хотим увидеть Дзюбу, всего три слова. Правда дело завели, *****!

      0
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      Рейтинг: +480

      Хейтер Аларм 14 минут назад

      Как думаете, грузить хату на победу Зенита над фарм клубом?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1740

      СвинкаСправедливости 16 минут назад

      "В случае"

      0
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