Медведев: «Не исключено, что в случае победы над «Сочи» мы увидим Дзюбу на корте турнира ATP в Петербурге»

Генеральный директор «Зенита» и турнира ATP в Петербурге Александр Медведев допустил, что форвард Артем Дзюба сыграет в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.

«Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения. 17-го октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте», – сказал Медведев.