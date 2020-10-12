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  • Медведев: «Не исключено, что в случае победы над «Сочи» мы увидим Дзюбу на корте турнира ATP в Петербурге»

Медведев: «Не исключено, что в случае победы над «Сочи» мы увидим Дзюбу на корте турнира ATP в Петербурге»

12 октября 2020, 18:55
8

Генеральный директор «Зенита» и турнира ATP в Петербурге Александр Медведев допустил, что форвард Артем Дзюба сыграет в теннис на следующий день после матча 11-го тура с «Сочи», если он завершится победой.

«Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения. 17-го октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте», – сказал Медведев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (8)
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СвинкаСправедливости
1602518447
"В случае"
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Хейтер Аларм
1602518542
Как думаете, грузить хату на победу Зенита над фарм клубом?
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DOCTOR PENALTY
1602518802
Один молодой болельщик очень лаконично сформулировал, где мы хотим увидеть Дзюбу, всего три слова. Правда дело завели, *****!
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nik55
1602520682
ему больше балет подойдет
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x800ат
1602522363
Вот будет прикольно если Сочи победит,теннис не понадобится
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serhio80
1602526521
Мячи подавать будет
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Владислав Vlad
1602531741
Медведев - бубнилка. Всех сдаёт))) По его словам можно догадаться, что Зюпа не станет напрягаться в матче с Сочи, но зеня всё-равно выиграет и на следующий день отдохнувший Зюпа выйдет на корт.)))
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САДЫЧОК
1602570255
Так , вот оказывается кто это бревно пиарит !!!
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