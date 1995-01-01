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    Самедов: «Матчи с Турцией и Швецией показали, что у сборной России есть проблемы»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией в 4-м туре Лиги наций.

    «Предстоит тяжелый матч. У венгров шесть очков, у нас семь. Венгры едут за победой, хотят зацепиться с нами. Они выиграли два гостевых матча подряд. Так что все не просто. Матчи с Турцией и Швецией показали, что у нас есть проблемы. Первый тайм проводим хорошо, а во втором выглядим не так убедительно.

    Конечно, все ждут победы. Думаю, мы победим и практически обеспечим себе первое место. Мы фавориты, у нас произошли две осечки. У венгров в гостях, несмотря на тяжелую концовку, победили. Вряд ли у сборной есть безумное давление после двух матчей без побед. Мы на первом месте в группе сейчас, нас стратегически даже ничья устраивает. Конечно, о ней никто не думает. Это не такой соперник, о котором стоит так сильно переживать, но они могут создать нам проблемы, так что нужно в полной концентрации подойти к этой игре», – сказал Самедов.

    • Россия сыграет с Венгрией завтра, 14 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6541

      FanatSerj 42 минуты назад

      прям КО, конечно есть, вернее пол состава нету, а молодежка сейчас на ЧЕ попадать будет, грех дербанить, хотя там пол состава можно смело брать в основу.

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