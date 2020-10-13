Самедов: «Матчи с Турцией и Швецией показали, что у сборной России есть проблемы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией в 4-м туре Лиги наций.

«Предстоит тяжелый матч. У венгров шесть очков, у нас семь. Венгры едут за победой, хотят зацепиться с нами. Они выиграли два гостевых матча подряд. Так что все не просто. Матчи с Турцией и Швецией показали, что у нас есть проблемы. Первый тайм проводим хорошо, а во втором выглядим не так убедительно.

Конечно, все ждут победы. Думаю, мы победим и практически обеспечим себе первое место. Мы фавориты, у нас произошли две осечки. У венгров в гостях, несмотря на тяжелую концовку, победили. Вряд ли у сборной есть безумное давление после двух матчей без побед. Мы на первом месте в группе сейчас, нас стратегически даже ничья устраивает. Конечно, о ней никто не думает. Это не такой соперник, о котором стоит так сильно переживать, но они могут создать нам проблемы, так что нужно в полной концентрации подойти к этой игре», – сказал Самедов.