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    Прядкин: «Наказание «Спартака» – сигнал всем клубам РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение суда оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ.

    Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — приводит слова Прядкина Sport24 со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

    • Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом».
    • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом» (1:1)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии16
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      Рейтинг: +539

      партизан84 3 минуты назад

      Прядкин: «Наказание «Спартака» – сигнал почти всем клубам РПЛ»

      0
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      Рейтинг: +1740

      СвинкаСправедливости 48 минут назад

      Гостевую трибуну закрой, идиот.

      0
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      Рейтинг: +14215

      silver29 1 час назад

      Не знал, что Прядкин еще и в Роспотребнадзоре работает ((( почему суд не исследовал в каких отношениях сидящие рядом на стадионе, если это одна семья то можно пойти дальше штрафовать их за отсутствие масок на общей кухне, а что ? логика-то та же (((( Кстати шлюба азмуна без маски шпилил, не порядок.

      1
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      Рейтинг: +3783

      NewLife 1 час назад

      Это сигнал всем, имеющим дело с рпл/рфс - будьте осторожны эти жополизы не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить нац.проект синит чемпион.

      2
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      Рейтинг: -124

      Спартач80 1 час назад

      Ну ок,объясните тогда,почему в разгар 2-ой волны короновируса,вы разрешаете гостевые квоты,именно перед матчем Спартак-Зенит?...Хватит тут уже очковтирательством заниматься и пытаться изображать из себя благодетелей для всех,а не только для Зенита!

      1
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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 1 час назад

      Вообще-то, фразу "сигнал всем клубам РПЛ", я бы изложил так: " Есть
      сигнал всем клубам РПЛ объединяться в борьбе за справедливость".
      В одиночку бороться против произвола очень сложно.

      2
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      Рейтинг: +3783

      NewLife > vladimir-7 1 час назад

      Это правильно. Кроме бомжей, пока там медведев.

      1
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      Рейтинг: +7698

      JTherry 1 час назад

      по моему, РПН испугался собственной принципиальности) закон есть... но все его нарушают, поэтому решение о штрафе - как предупреждение для всех команд, будут "щипать" всех, у кого есть бабки...

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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 > JTherry 1 час назад

      ...а у кого их, относительно, много, будут даже "откусывать".

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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 1 час назад

      О, надо же и подпевала вылез на просторы СМИ, а то все забыли, что
      существует Серега Прядкин, который должен защищать, но защищает команды РПЛ, а так, сидит и молчит в недрах премьер лиги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      "НЕ" пропала в тексте: но не защищает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4363

      "supermax" 1 час назад

      сигнал всем клубам мол, если что, админресурс в деле

      3
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      Рейтинг: +9078

      alarm 1 час назад

      а есть видео, как наказывают спартак? друг интересуется))

      -1
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      Рейтинг: +2114

      Puddle > alarm 1 час назад

      vsespartak01? Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: -1086

      Бoрат > alarm 1 час назад

      Есть другое видео - как Дзюба " празднует " Азмуна , очень увлекательное зрелище , рекомендую . Гыгыгы .

      4
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      ...
      Рейтинг: +1740

      СвинкаСправедливости > alarm 47 минут назад

      Вы когда-нибудь спите? Ну не вместе, а вообще? Под каждой новостью ваша вонь.

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