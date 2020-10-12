Прядкин: «Наказание «Спартака» – сигнал всем клубам РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение суда оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ.

Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — приводит слова Прядкина Sport24 со ссылкой на пресс-службу РПЛ.