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Прядкин: «Наказание «Спартака» – сигнал всем клубам РПЛ»

12 октября 2020, 17:24
24

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение суда оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения регламента, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ.

Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», — приводит слова Прядкина Sport24 со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

  • Суд признал «Спартак» виновным в нарушении регламента в матче с «Зенитом».
  • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак». Причина – нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом» (1:1)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (24)
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"supermax"
1602513078
сигнал всем клубам мол, если что, админресурс в деле
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vladimir-7
1602513288
О, надо же и подпевала вылез на просторы СМИ, а то все забыли, что существует Серега Прядкин, который должен защищать, но защищает команды РПЛ, а так, сидит и молчит в недрах премьер лиги.
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JTherry
1602513773
по моему, РПН испугался собственной принципиальности) закон есть... но все его нарушают, поэтому решение о штрафе - как предупреждение для всех команд, будут "щипать" всех, у кого есть бабки...
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vladimir-7
1602513883
Вообще-то, фразу "сигнал всем клубам РПЛ", я бы изложил так: " Есть сигнал всем клубам РПЛ объединяться в борьбе за справедливость". В одиночку бороться против произвола очень сложно.
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NewLife
1602515101
Это сигнал всем, имеющим дело с рпл/рфс - будьте осторожны эти жополизы не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить нац.проект синит чемпион.
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партизан84
1602519217
Прядкин: «Наказание «Спартака» – сигнал почти всем клубам РПЛ»
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JTherry
1602523825
Владимир Пресняков-старший: "Не знаю, что было бы с «Зенитом», будь у них подобное нарушение, наверное, ничего, или штраф рублей 500..." посмотрим, на реакцию РПН на матче зенит-сочи... будут судиться с газпромом или слабы на передок?
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aaaaahhhh
1602525462
Прядкин за бастарда мстит?:)))
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mutabor0992
1602528594
Петарду тебе в дупло!!!Чтобы так сказать сигнал дошел.
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maygli
1602536246
Сигнал всем - готовьте бабки. Пробный камешек брошен удачно.
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