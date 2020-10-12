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    Сборная России готовится к матчу с Венгрией в полном составе

    Сборная России начала подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии.

    Сегодня национальная команда провела утреннюю тренировку в полном составе.

    Все футболисты сдали тесты на коронавирус, их результаты станут известны во вторник.

    • Матч Россия – Венгрия состоится в среду, 14 октября, в 21:45 мск.
    • Ранее сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6533

      FanatSerj 1 час назад

      А УЕФА дала ещё раз Джикию и Фернандеса сдать тесты? а то есть сомнение в "сомнительности" результатов, можно же как то и по определенней выражаться ))

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