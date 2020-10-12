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Сборная России готовится к матчу с Венгрией в полном составе

12 октября 2020, 12:50
4

Сборная России начала подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии.

Сегодня национальная команда провела утреннюю тренировку в полном составе.

Все футболисты сдали тесты на коронавирус, их результаты станут известны во вторник.

  • Матч Россия – Венгрия состоится в среду, 14 октября, в 21:45 мск.
  • Ранее сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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FanatSerj
1602500012
А УЕФА дала ещё раз Джикию и Фернандеса сдать тесты? а то есть сомнение в "сомнительности" результатов, можно же как то и по определенней выражаться ))
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portero
1602512047
Опять во втором тайме еле ходить будут, а Черчес замены не будет делать.....
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Кузьмич на трибуне
1602524353
Игра с Венграми весьма значительна. Если проиграем, Венгры обходят нас, если победим, отрываемся от низ на 4 очка. Это буде не плохой запас.
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zigbert
1602595684
Главное не повторить ошибки вторых таймов. Последние игры сборной говорят об этом.
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