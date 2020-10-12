Сборная России готовится к матчу с Венгрией в полном составе

Сборная России начала подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии.

Сегодня национальная команда провела утреннюю тренировку в полном составе.

Все футболисты сдали тесты на коронавирус, их результаты станут известны во вторник.

Матч Россия – Венгрия состоится в среду, 14 октября, в 21:45 мск.

Ранее сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.