Сборная России готовится к матчу с Венгрией в полном составе

Сборная России начала подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии.
Сегодня национальная команда провела утреннюю тренировку в полном составе.
Все футболисты сдали тесты на коронавирус, их результаты станут известны во вторник.
- Матч Россия – Венгрия состоится в среду, 14 октября, в 21:45 мск.
- Ранее сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
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Источник: Твиттер сборной России