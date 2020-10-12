Сборная России готовится к матчу с Венгрией в полном составе

А УЕФА дала ещё раз Джикию и Фернандеса сдать тесты? а то есть сомнение в "сомнительности" результатов, можно же как то и по определенней выражаться ))
Сборная России начала подготовку к матчу четвертого тура Лиги наций против Венгрии.
Сегодня национальная команда провела утреннюю тренировку в полном составе.
Все футболисты сдали тесты на коронавирус, их результаты станут известны во вторник.
- Матч Россия – Венгрия состоится в среду, 14 октября, в 21:45 мск.
- Ранее сборная уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
Все игроки @TeamRussia готовятся к матчу с Венгрией.Утром команда сдала тест на COVID-9, результаты будут известны завтра утром. pic.twitter.com/IW2cz1fsKd— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020