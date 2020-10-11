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    Шомуродов: «Нет смысла ждать предложения от топ-клуба. Только потеряешь время!»

    Нападающий Эльдор Шомуродов объяснил, почему согласился перейти в «Дженоа». Итальянцы купили узбекистанца у «Ростова» за 7,5 миллиона евро.

    — Многие до последнего ждут предложений от «МЮ» и «Барсы». Говорят, нет смысла ехать не в топ-клуб — лучше остаться в России.

    — Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в «Ростове», мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому как только появился шанс, я согласился.

    • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
    • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
    • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 27 секунд назад

      Вопрос только в том чем Дженоа лучше Ростова?

      0
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      Рейтинг: +13375

      vladimir-7 23 минуты назад

      Эльдор, ты всё правильно сделал, молодец. Удачи, тебе!!!

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