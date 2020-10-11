Шомуродов: «Нет смысла ждать предложения от топ-клуба. Только потеряешь время!»

Нападающий Эльдор Шомуродов объяснил, почему согласился перейти в «Дженоа». Итальянцы купили узбекистанца у «Ростова» за 7,5 миллиона евро.

— Многие до последнего ждут предложений от «МЮ» и «Барсы». Говорят, нет смысла ехать не в топ-клуб — лучше остаться в России.

— Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в «Ростове», мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому как только появился шанс, я согласился.