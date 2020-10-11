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  • Шомуродов: «Нет смысла ждать предложения от топ-клуба. Только потеряешь время!»

Шомуродов: «Нет смысла ждать предложения от топ-клуба. Только потеряешь время!»

11 октября 2020, 16:13
16

Нападающий Эльдор Шомуродов объяснил, почему согласился перейти в «Дженоа». Итальянцы купили узбекистанца у «Ростова» за 7,5 миллиона евро.

— Многие до последнего ждут предложений от «МЮ» и «Барсы». Говорят, нет смысла ехать не в топ-клуб — лучше остаться в России.

— Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в «Ростове», мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому как только появился шанс, я согласился.

  • У Шомуродова вторая по величине зарплата в «Дженоа».
  • В РПЛ игрок выступал с 2017 года.
  • «Дженоа» идет в Серии А седьмым.

Источник: Sport24
Италия. Серия А Дженоа Шомуродов Эльдор
Комментарии (16)
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vladimir-7
1602422363
Эльдор, ты всё правильно сделал, молодец. Удачи, тебе!!!
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DOCTOR PENALTY
1602425446
Всё правильно, надо трезво оценивать свой уровень." "
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nik55
1602425546
уважение от таких слов ---- молодец
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_Marqella_
1602425679
Дай бог что бы получилось...удачи!!!
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nik55
1602425690
кто хочет расти в мастерстве так и поступают-------в отличии от дутого деревянного игрочишки
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BRO_football
1602428796
А Кузяев этого не понял
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порт
1602431699
Кокорин ждёт.
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komarinskiy
1602431792
Ждут предложения от МЮ или Барсы те, кто на самом деле не стремится в Европу, те, кого устраивает низкий уровень чемпионата России при огромных для такого уровня зарплатах. Они отлично понимают, что в Европе придется намного больше вкалывать, и не факт, что заиграешь. В России спокойнее.
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SIRIUS 2002
1602433105
Там столько не платют..
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CSKA471
1602436839
Там придется много работать, удачи Эльдор!
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