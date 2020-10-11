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  • У трех гимнасток в Новогорске диагностировали коронавирус. Там базируется сборная России по футболу

У трех гимнасток в Новогорске диагностировали коронавирус. Там базируется сборная России по футболу

11 октября 2020, 14:31
6

Команда по художественной гимнастике тренируется на спортивной базе в Новогорске. У трех девушек диагностировали коронавирус, сообщил директор комплекса Николай Доморацкий.

«Врач сообщил мне, что из десяти спортсменок, приехавших на базу, трое заражены, при этом все были в контакте. Потому всех их мы хотим отправить по домам в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – сказал Доморацкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1602418019
Как показывает практика, многих футболистов тянет к гимнасткам (Дзюба исключение), даже вирус не останавливает.
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JTherry
1602428891
гимнастки - рассадницы художественного ковида...((
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Январь 59
1602478698
Всёсходится, три футболиста, три гимнастки. Все по парам.
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