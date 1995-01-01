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    У трех гимнасток в Новогорске диагностировали коронавирус. Там базируется сборная России по футболу

    Команда по художественной гимнастике тренируется на спортивной базе в Новогорске. У трех девушек диагностировали коронавирус, сообщил директор комплекса Николай Доморацкий.

    «Врач сообщил мне, что из десяти спортсменок, приехавших на базу, трое заражены, при этом все были в контакте. Потому всех их мы хотим отправить по домам в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – сказал Доморацкий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18513

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как показывает практика, многих футболистов тянет к гимнасткам (Дзюба исключение), даже вирус не останавливает.

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      Рейтинг: +543

      Измайловский Кочегар > DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Мне кажется, что если б там вместо гимнасток были штангистки, это не сильно бы ситуацию поменяло :-D

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