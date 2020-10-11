У трех гимнасток в Новогорске диагностировали коронавирус. Там базируется сборная России по футболу

Команда по художественной гимнастике тренируется на спортивной базе в Новогорске. У трех девушек диагностировали коронавирус, сообщил директор комплекса Николай Доморацкий.

«Врач сообщил мне, что из десяти спортсменок, приехавших на базу, трое заражены, при этом все были в контакте. Потому всех их мы хотим отправить по домам в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – сказал Доморацкий.