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    Зе Луиш – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов

    УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов. Накануне бывший президент клуба Илья Геркус утверждал, что в списке не окажется Зе Луиша, но он на месте.

    Вратари: Гилерме, Савин, Коченков;

    защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбусь, Райкович, Сильянов;

    полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский;

    нападающие: Смолов, Джорджевич, Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4718

      Добрый Бобер 1 час назад

      Хорошая новость.

      1
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      Рейтинг: +42246

      portero 1 час назад

      Стукачёк Геркусу слил лажу.....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Raider26 > portero 5 минут назад

      Да не факт что такое Герус вообще говорил или писал. Это всё спам от журналистов или бомбардира для поднятия рейтингов по посещаемости. Черня короче.

      0
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      Рейтинг: +2925

      maygli 2 часа назад

      Интересно будет на него посмотреть в ЛЧ. Луиш классный игрок когда разыграется, одна беда - стабильности нет. Посмотрим чему он в "Порту" научился.

      1
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      Рейтинг: +3484

      afw13 2 часа назад

      опять аларм визжит, стыдно за него)

      3
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      Рейтинг: +8999

      alarm 2 часа назад

      за спартаг сразу стыдно стало)

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