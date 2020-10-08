Зе Луиш – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов. Накануне бывший президент клуба Илья Геркус утверждал, что в списке не окажется Зе Луиша, но он на месте.

Вратари: Гилерме, Савин, Коченков;

защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбусь, Райкович, Сильянов;

полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский;

нападающие: Смолов, Джорджевич, Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.