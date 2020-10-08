Зе Луиш – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов

УЕФА опубликовал заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов. Накануне бывший президент клуба Илья Геркус утверждал, что в списке не окажется Зе Луиша, но он на месте.
Вратари: Гилерме, Савин, Коченков;
защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбусь, Райкович, Сильянов;
полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский;
нападающие: Смолов, Джорджевич, Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.
- С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
- В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
- Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Источник: УЕФА