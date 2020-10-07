Товарищеские матчи. Мексика обыграла Нидерланды, Германия упустила победу над Турцией

В товарищеском матче сборная Германии сыграла вничью со сборной Турции со счетом 3:3. Немцы трижды выходили вперед, и каждый раз турецкая команда отыгрывалась.

В другой встрече сборная Нидерландов в товарищеском матче проиграла Мексике со счетом 0:1. Единственный гол был забит во втором тайме – Рауль Хименес реализовал 11-метровый.

Товарищеский матч

Германия – Турция – 3:3 (1:0)

Голы:1:0 – Дракслер, 45; 1:1 – Туфан, 49; 2:1 – Нойхаус, 58; 2:2 – Караджа, 67; 3:2 – Вальдшмидт, 81; 3:3 – Караман, 90.

Товарищеский матч

Нидерланды – Мексика – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хименес (60, пенальти).