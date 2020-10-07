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    Товарищеские матчи. Мексика обыграла Нидерланды, Германия упустила победу над Турцией

    В товарищеском матче сборная Германии сыграла вничью со сборной Турции со счетом 3:3. Немцы трижды выходили вперед, и каждый раз турецкая команда отыгрывалась.

    В другой встрече сборная Нидерландов в товарищеском матче проиграла Мексике со счетом 0:1. Единственный гол был забит во втором тайме – Рауль Хименес реализовал 11-метровый.

    Товарищеский матч

    Германия – Турция – 3:3 (1:0)

    Голы:1:0 – Дракслер, 45; 1:1 – Туфан, 49; 2:1 – Нойхаус, 58; 2:2 – Караджа, 67; 3:2 – Вальдшмидт, 81; 3:3 – Караман, 90.

    Товарищеский матч

    Нидерланды – Мексика – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хименес (60, пенальти).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2020 23:46
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