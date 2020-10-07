Агент Сафонов: «Евсеева жалко. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

«Причина для меня ясна. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен. Евсеева в этой ситуации жалко – все наварились, а команда без лидеров осталась. «Уфа» реально может вылететь. Сейчас и «Химки» стали оживать, а тот же «Тамбов» имеет богатый опыт борьбы за выживание», – передает слова Сафонова ТНВ.

Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.

Новым главным тренером «Уфы» станет Олег Кононов.

«Я решил покинуть «Уфу». Ушла «химия». У меня есть будущее». Евсеев объяснил отставку