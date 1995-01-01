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    Агент Сафонов: «Евсеева жалко. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

    «Причина для меня ясна. Разобрали всех лидеров «Уфы» и никого не дали взамен. Евсеева в этой ситуации жалко – все наварились, а команда без лидеров осталась. «Уфа» реально может вылететь. Сейчас и «Химки» стали оживать, а тот же «Тамбов» имеет богатый опыт борьбы за выживание», – передает слова Сафонова ТНВ.

    «Я решил покинуть «Уфу». Ушла «химия». У меня есть будущее». Евсеев объяснил отставку

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    Источник: ТНВ

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