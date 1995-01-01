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    Мещеряков: «Зе Луиш выступал за «Спартак»? Много футболистов играли в разных командах»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансфер форварда Зе Луиша из «Порту». Ранее игрок выступал за «Спартак».

    «Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом игрока: чем быстрее, тем лучше», – сказал Мещеряков.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6454

      Сильвербой 57 минут назад

      Подписывать игроков, которые играли в Спартаке, это фишка Локомотива, нечему тут удивляться!

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