Мещеряков: «Зе Луиш выступал за «Спартак»? Много футболистов играли в разных командах»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансфер форварда Зе Луиша из «Порту». Ранее игрок выступал за «Спартак».
«Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом игрока: чем быстрее, тем лучше», – сказал Мещеряков.
- С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
- В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
- Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Источник: «Чемпионат»