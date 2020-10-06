Мещеряков: «Зе Луиш выступал за «Спартак»? Много футболистов играли в разных командах»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал трансфер форварда Зе Луиша из «Порту». Ранее игрок выступал за «Спартак».

«Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом игрока: чем быстрее, тем лучше», – сказал Мещеряков.