Вратарь «Реала» Лунин заразился коронавирусом

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин заразился коронавирусной инфекцией.

«ПЦР-тесты, которые вчера вечером были взяты у игроков и персонала сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные», – сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.