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    Вратарь «Реала» Лунин заразился коронавирусом

    Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин заразился коронавирусной инфекцией.

    «ПЦР-тесты, которые вчера вечером были взяты у игроков и персонала сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные», – сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

    • Лунин провел за сборную Украины пять матчей.
    • Он принадлежит «Реалу» с 2018 года.
    • В прошлом сезоне Сегунды Лунин провел 22 матча, пропустил 21 гол.

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    Источник: сайт Украинской ассоциации футбола

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