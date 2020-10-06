«Барселона» не договорилась с «Ман Сити» о переходе Эрика Гарсии

«Манчестер Сити» отказался продавать «Барселоне» центрального защитника Эрика Гарсию за 17 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

«Горожане» посчитали это предложение невыгодным, потребовав за воспитанника каталонского клуба 22 миллиона евро.

«Барселона» отказалась от трансфера в это окно и получит Гарсию бесплатно следующим летом, когда испанец станет свободным агентом. Сине-гранатовые уже согласовали контракт с футболистом на сезон-2021/22.