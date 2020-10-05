«Милан» отдал в аренду «Селтику» Лаксальта. Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

«Селтик» подтвердил переход полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.
Шотландский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона.
Уругваец выбрал себе 93-й игровой номер.
- Лаксальт выступал за «Милан» с лета 2018 года.
- В активе хавбека один ассист в 35 матчах.
- Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Торино».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- На него претендовали «Спартак» и «Локомотив».
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Источник: Официальный сайт «Селтика»