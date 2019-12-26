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    «Милан» отдал в аренду «Селтику» Лаксальта. Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

    «Селтик» подтвердил переход полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.

    Шотландский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона.

    Уругваец выбрал себе 93-й игровой номер.

    • Лаксальт выступал за «Милан» с лета 2018 года.
    • В активе хавбека один ассист в 35 матчах.
    • Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Торино».
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • На него претендовали «Спартак» и «Локомотив».

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    Источник: Официальный сайт «Селтика»

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    05.10.2020 23:56
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