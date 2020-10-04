Матч «Ювентус» – «Наполи» отменен. Гости не приехали на игру из-за вспышки коронавируса в команде

Главный судья матча «Ювентус» – «Наполи» Даниэле Довери остановил игру спустя 45 минут с момента ее официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.

Клубу из Неаполя заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Ранее руководство Серии А заявляло, что оснований для переноса игры нет.