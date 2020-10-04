Матч «Ювентус» – «Наполи» отменен. Гости не приехали на игру из-за вспышки коронавируса в команде

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2020 23:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1009

      petr69 1 час назад

      техническое поражение 0-3. Юве 3 гола записал Роналду единодушным решением команды

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