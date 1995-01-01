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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «МЮ» в гостях со счeтом 6:1

    В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Нападающие Гарри Кейн и Сон Хын-Мин оформили по дублю. Еще по голу забили Танги Н'Домбеле и Серж Орье.

    Единственный гол в составе «МЮ» забил Бруну Фернандеш. Команда играла в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Антони Марсьяля за грубую игру.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:6 (1:4).

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 2; 1:1 – Ндомбеле,4; 1:2 – Сон,7; 1:3 – Кейн, 30; 1:4 – Сон, 37; 1:5 – Орье, 51; 1:6 – Кейн, 79.

    Удаление: Марсьяль, 28 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +913

      Sedoi_Goblin 11 минут назад

      С 1991 года болею за МЮ ( как Андрей Канчельскис из Шахтера перешёл ) !! На моей памяти самая крупная баранка,да еще и дома... Хорошо,что болел не было на трибунах...

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      Рейтинг: +1527

      anri1703 14 минут назад

      Сульшер out ... увы

      1
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      Рейтинг: +10182

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Думал все в МЮ поменялось, а нет все тоже самое и как обычно косячит Погба и дыра в воротах

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      Рейтинг: +1637

      Vladarg 56 минут назад

      Байи,которого от футбола навечно отлучить надо,Сулшер ставит в центр обороны..Погба,который откровенно занимается саботажем в клубе,он для викинга-священная корова..единственный,кто по настоящему рубится из матча в матч-Бруну,его он убирает с поля..потому нет ничего удивительного в том,что происходит.

      1
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      Рейтинг: +378

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А Канделаки говорит АПЛ смотреть скучно, никто и не хочет )) Посмотрим, что будет по итогам сезона.

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      Рейтинг: +2347

      SarJr 1 час назад

      поиздевались просто)

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      Рейтинг: +7

      nabo45 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +1171

      21082014 1 час назад

      потешил сегодня Маур свое тщеславие по максимуму.

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      Рейтинг: +1254

      Marley Bob 1 час назад

      поражает с какой маниакальной настойчивостью викинг продолжает ставить в состав Погба,который практически каждую игру,один из худших на поле.

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      Рейтинг: +378

      Красногорск_Фан > Marley Bob 49 секунд назад

      Это еще Моуру не удавалось 3 года назад.

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      Рейтинг: +915

      elessar arnor 1 час назад

      восхождение Особенного?

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