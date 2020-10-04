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АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «МЮ» в гостях со счeтом 6:1

4 октября 2020, 20:23
20

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Нападающие Гарри Кейн и Сон Хын-Мин оформили по дублю. Еще по голу забили Танги Н'Домбеле и Серж Орье.

Единственный гол в составе «МЮ» забил Бруну Фернандеш. Команда играла в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Антони Марсьяля за грубую игру.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:6 (1:4).

Голы: 1:0 – Фернандеш, 2; 1:1 – Ндомбеле,4; 1:2 – Сон,7; 1:3 – Кейн, 30; 1:4 – Сон, 37; 1:5 – Орье, 51; 1:6 – Кейн, 79.

Удаление: Марсьяль, 28 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Комментарии (20)
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Marley Bob
1601832591
поражает с какой маниакальной настойчивостью викинг продолжает ставить в состав Погба,который практически каждую игру,один из худших на поле.
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21082014
1601832769
потешил сегодня Маур свое тщеславие по максимуму.
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Vladarg
1601833859
Байи,которого от футбола навечно отлучить надо,Сулшер ставит в центр обороны..Погба,который откровенно занимается саботажем в клубе,он для викинга-священная корова..единственный,кто по настоящему рубится из матча в матч-Бруну,его он убирает с поля..потому нет ничего удивительного в том,что происходит.
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Skull_Boy
1601833974
Думал все в МЮ поменялось, а нет все тоже самое и как обычно косячит Погба и дыра в воротах
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anri1703
1601836371
Сульшер out ... увы
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Sedoi_Goblin
1601836507
С 1991 года болею за МЮ ( как Андрей Канчельскис из Шахтера перешёл ) !! На моей памяти самая крупная баранка,да еще и дома... Хорошо,что болел не было на трибунах...
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mutabor0992
1601837375
Упс!Это что было???Походу Сульшер прогрессирует...(это я без сарказма).Видать рановато ему еще таким клубом рулить.
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OkS_Loko
1601838862
Уууух!Классная все таки Апл! Середняки такие матчи выдают!
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olegiovchenko
1601840065
бесславные ублюдки
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JTherry
1601845323
сегодняшний день богат на "сюрпрайзы"...
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