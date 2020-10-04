АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «МЮ» в гостях со счeтом 6:1

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Нападающие Гарри Кейн и Сон Хын-Мин оформили по дублю. Еще по голу забили Танги Н'Домбеле и Серж Орье.

Единственный гол в составе «МЮ» забил Бруну Фернандеш. Команда играла в меньшинстве с 28-й минуты после удаления Антони Марсьяля за грубую игру.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:6 (1:4).

Голы: 1:0 – Фернандеш, 2; 1:1 – Ндомбеле,4; 1:2 – Сон,7; 1:3 – Кейн, 30; 1:4 – Сон, 37; 1:5 – Орье, 51; 1:6 – Кейн, 79.

Удаление: Марсьяль, 28 – нет.

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