Тедеско: «По накалу и эмоциям для меня на первом месте стоят матчи с ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выделил самого принципиального соперника. В качестве критерия немцу предложили взять накал эмоций.

– В России вы уже год, и здесь у «Спартака» много принципиальных противостояний. Какое для вас стоит на первом месте по антуражу, по накалу, по страстям, по эмоциям?

– Я думаю, с ЦСКА. Это что-то особенное. Я помню тот четвертьфинальный матч Кубка, в котором мы выиграли. Эмоции были за гранью.