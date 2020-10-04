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  • Тедеско: «По накалу и эмоциям для меня на первом месте стоят матчи с ЦСКА»

Тедеско: «По накалу и эмоциям для меня на первом месте стоят матчи с ЦСКА»

4 октября 2020, 16:54
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выделил самого принципиального соперника. В качестве критерия немцу предложили взять накал эмоций.

– В России вы уже год, и здесь у «Спартака» много принципиальных противостояний. Какое для вас стоит на первом месте по антуражу, по накалу, по страстям, по эмоциям?

– Я думаю, с ЦСКА. Это что-то особенное. Я помню тот четвертьфинальный матч Кубка, в котором мы выиграли. Эмоции были за гранью.

  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
  • ЦСКА идет строчкой ниже.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак ЦСКА Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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InterMilLano1908
1601823442
Всегда смешно видеть на чматч тв вывеску ДЕРБИ спартак бомжи, ааахах только в России дерби могут назвать матч между командами из разных городов
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партизан84
1601825659
теперь три дня одну пресс-конференцию будут дробить и выкладывать?
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Дедуктор
1601828298
Свиньи против бакланов это классико. А свиньи против коней это супердерби. В натуре, круто. Правда, есть в этой логике косяк. Матчи коней с бакланами на классико не тянут. Почему то.
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ivany4
1601829850
Правильно сказал. Дерби всея Руси всегда было особенным и ярким. Правда, в последнее время, журналюшки пытаются за уши притянуть к такому значимому событию еще и СБГ. Но народ не обманешь красивой оберткой, и он понимает, откуда дует ветер в карманы этих "экспертов от футбола".
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RusPlan
1601837268
Согласен, потому что с ЦСКА игра - это дерби, это принципиальная игра! С бомжами она принципиальной игрой быть не может в априори, так как игра против судей (не беру этот матч). Проиграли ЦСКА, уважение им, выиграли по делу. Матчи с оренбургом, сочи и сенитом вообще не рассматриваю как игры.
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Hektor 84
1601842065
Сейчас у бомжей сорвёт пуканы
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Ilya26
1601859587
Красавчег, мощно мешков бомжатных поддел)
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portero
1601898453
Выигрпли потому и эмоции .... посмотрим когда ЦСКА выигрывает какие эмоции будут...
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