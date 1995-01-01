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    Тедеско: «По накалу и эмоциям для меня на первом месте стоят матчи с ЦСКА»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выделил самого принципиального соперника. В качестве критерия немцу предложили взять накал эмоций.

    – В России вы уже год, и здесь у «Спартака» много принципиальных противостояний. Какое для вас стоит на первом месте по антуражу, по накалу, по страстям, по эмоциям?

    – Я думаю, с ЦСКА. Это что-то особенное. Я помню тот четвертьфинальный матч Кубка, в котором мы выиграли. Эмоции были за гранью.

    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
    • ЦСКА идет строчкой ниже.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3275

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Всегда смешно видеть на чматч тв вывеску ДЕРБИ спартак бомжи, ааахах только в России дерби могут назвать матч между командами из разных городов

      0
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      Рейтинг: -1136

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Правильно сказал. Спартак с ЦСКА - главный матч страны. У грязных бомжей, выскочек из пердива, главные матчи с Сочи и Оренбургом.

      6
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      Рейтинг: +914

      elessar arnor > Стыдно за зенит 38 минут назад

      сейчас ермурат и его отпрыски кинутся..

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