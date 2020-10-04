Тедеско: «Дзюба играл недостаточно чисто, но его фолы фиксировали реже, чем наши»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на невнимательность арбитра в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). По мнению немца, не все фолы Артема Дзюбы были замечены.

«Если говорить о длинных передачах на нападающих, то таким образом играл «Зенит». Намного больше, чем «Спартак». В основном игра основывалась на длинных передачах на Дзюбу. В некоторых моментах он играл недостаточно чисто, однако его фолы фиксировали реже, чем наши», – констатировал немец.