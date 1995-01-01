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    Тедеско: «Дзюба играл недостаточно чисто, но его фолы фиксировали реже, чем наши»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на невнимательность арбитра в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). По мнению немца, не все фолы Артема Дзюбы были замечены.

    «Если говорить о длинных передачах на нападающих, то таким образом играл «Зенит». Намного больше, чем «Спартак». В основном игра основывалась на длинных передачах на Дзюбу. В некоторых моментах он играл недостаточно чисто, однако его фолы фиксировали реже, чем наши», – констатировал немец.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1030

      Спартак гуно знают все 6 минут назад

      Вам не дали 3 чисто желтые карточки.
      Заткнись.

      0
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      Рейтинг: +2981

      Кинстифа 1 час назад

      Зачем ты эту хер.. городишь... только тебя уважать народ начал. а ты такое гав.. лепишь.. думай блин!!!!((((

      0
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      Рейтинг: +4783

      порт 1 час назад

      Началось, мазутные пластинку не меняют. Ждёт заявление федуна.

      1
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      Рейтинг: +2556

      raritet 1 час назад

      Наверное , Господин Тедеско не слышал о пословице о слоне в посудной лавке. Что ж он хотел , чтобы человек , масса которого как минимум в два раза больше массы оппонента порхал как бабочка. Если бы на месте Дзюбы был Халк, который вообще по стилю таран, то представляю речь тренера. А во всем мире правила одни и те же : если под слона попал комарик, то кто виноват?

      1
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      Рейтинг: +320

      Dguffin 2 часа назад

      Тедеско точно на этом матче был? Навесы на Дзюбу были далеко не доминантой в атаках Зенита. Много проникновений низом было.

      2
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      Рейтинг: +8722

      alarm 2 часа назад

      визжит тедеска! ухаха!

      3
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      Рейтинг: +11559

      Garrincha58 2 часа назад

      клоун-попрыгунчик в чёрной маске опять недоволен

      3
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      Рейтинг: +492

      партизан84 3 часа назад

      ох, не нравится мне начавшаяся тенденция, не люблю когда тренер часто начинает делать акцент на судействе, ведь в начале работы в Спартаке Тедеско так не говорил.

      3
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      Рейтинг: +8871

      ilichkadr > партизан84 2 часа назад

      Дурной пример заразителен.

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