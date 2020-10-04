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  • Тедеско: «Дзюба играл недостаточно чисто, но его фолы фиксировали реже, чем наши»

Тедеско: «Дзюба играл недостаточно чисто, но его фолы фиксировали реже, чем наши»

4 октября 2020, 11:22
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на невнимательность арбитра в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). По мнению немца, не все фолы Артема Дзюбы были замечены.

«Если говорить о длинных передачах на нападающих, то таким образом играл «Зенит». Намного больше, чем «Спартак». В основном игра основывалась на длинных передачах на Дзюбу. В некоторых моментах он играл недостаточно чисто, однако его фолы фиксировали реже, чем наши», – констатировал немец.

  • Матч обслуживал в поле сочинец Павел Кукуян.
  • Команды лидируют в РПЛ.
  • Лига уходит на двухнедельную паузу.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Зенит Дзюба Артем Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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партизан84
1601800501
ох, не нравится мне начавшаяся тенденция, не люблю когда тренер часто начинает делать акцент на судействе, ведь в начале работы в Спартаке Тедеско так не говорил.
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Garrincha58
1601801660
клоун-попрыгунчик в чёрной маске опять недоволен
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Dguffin
1601804722
Тедеско точно на этом матче был? Навесы на Дзюбу были далеко не доминантой в атаках Зенита. Много проникновений низом было.
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raritet
1601805466
Наверное , Господин Тедеско не слышал о пословице о слоне в посудной лавке. Что ж он хотел , чтобы человек , масса которого как минимум в два раза больше массы оппонента порхал как бабочка. Если бы на месте Дзюбы был Халк, который вообще по стилю таран, то представляю речь тренера. А во всем мире правила одни и те же : если под слона попал комарик, то кто виноват?
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порт
1601806048
Началось, мазутные пластинку не меняют. Ждёт заявление федуна.
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Кинстифа
1601808001
Зачем ты эту хер.. городишь... только тебя уважать народ начал. а ты такое гав.. лепишь.. думай блин!!!!((((
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monser08
1601818555
А я то подумал как это спам не ноет о нечистом судействе, ан нет всё на своих местах!!!
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NewLife
1601823061
Вместо того, чтобы ерничать и наезжать на Тедеско, лучше прикиньте, что синиту труднее в Европе, потому что зюбу судят по-другому. Само полено в своем дебильном стиле уже высказывалось по этому поводу - мол там нашу страну не любят)))
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paracetamol
1601839634
Дзюба вообще не играл, а стоял как дерево!
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neveldomha
1601839894
Тедеско, следи за логикой. Сам себе противоречишь. Фиксировали реже, потому что вы намного реже такими передачами пользовались.
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