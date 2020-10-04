Журналист Скира: «Лестер» согласовал трансфер форварда «Ренна» Рафиньи за 23 миллиона»

Вингер «Ренна» Рафинья перейдет в «Лестер». Согласно инсайдерской информации, сделка в стадии оформления.

«Трансфер согласован! Рафинья переходит в «Лестер» за 23 миллиона евро с учетом бонусов. Контракт на четыре года», – написал Николо Скира.