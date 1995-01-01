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    Журналист Скира: «Лестер» согласовал трансфер форварда «Ренна» Рафиньи за 23 миллиона»

    Вингер «Ренна» Рафинья перейдет в «Лестер». Согласно инсайдерской информации, сделка в стадии оформления.

    «Трансфер согласован! Рафинья переходит в «Лестер» за 23 миллиона евро с учетом бонусов. Контракт на четыре года», – написал Николо Скира.

    • Рафинья играет в Ренне с прошлого года.
    • «Ренн» – соперник «Краснодара» по группе Лиги чемпионов.
    • «Лидс» идет в АПЛ пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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