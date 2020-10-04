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  • Тедеско: «Спартак» удовлетворен результатом матча с «Зенитом»

Тедеско: «Спартак» удовлетворен результатом матча с «Зенитом»

4 октября 2020, 01:42
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили гол на ничью на 86-й минуте.

— Исходя из того, как развивалась игра, вы довольны результатом?

— Мы всегда хотим выиграть. К сожалению, сегодня нам это не удалось. С другой стороны, мы отыгрались в концовке. Результатом мы удовлетворены. Но есть небольшое расстройство: считаю, что мы могли добиться большего сегодня.Сегодня были разные отрезки. Я расстроен тем, что мы отдали инициативу. После отбора мяча необходима игровая структура, порой нужно не сразу бежать в атаку, а придержать мяч. Наш следующий шаг в развитии — понимать, когда нужно сразу контратаковать, а когда — немного передохнуть после отбора и придержать мяч.

  • Команды продолжают делить лидерство.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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portero
1601788193
Эмоции ушли и появилась трезвая оценка! молодца!!!
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1601789133
Да понятное дело. Сложно играть с наиболее укомплектованной командой чемпионата вдесятером и без замен. Урунов полностью провалил игру, и команда реально играла вдесятером. Скамейка практически пустая, Соболев что выходил, что не выходил, разницы нет. Хотя по реальным голевым моментам, Спартак превзошёл Зенит, забей Ларссон и Понсе свои стопроцентные возможности, и можно было побеждать. Опять отмечу, что связку центральных защитников Джикия/Жиго сильно перехваливают, они отличные "сторожа", где нужно встретить один в один, не дать пройти, догнать и с мясом вырвать мяч в подкате, они конечно хороши. Но в позиционной защите, при навесах, при быстрых атаках, они как дети, первый раз вышедшие на поле. Эпизод с голом - Джикия полностью просрал свою позицию и дал Дзюбе сделать скидку, а Жиго метался по штрафной, как будто не понимал где находится, вместо того, чтобы накрыть Ерохина.
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порт
1601790518
И что, про судейство, как уже стало традицией, ни слова? Про полиграф молчок? Сниматься с турнира кб не будут? Да вы офигели.
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Сильвербой
1601791844
Игра была ровна, играли два....!!! Зениту с такой игрой нехер делать в ЛЧ, стабильно четвертые, я нашему клубу нехер туда попадать!!!
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Влад-20
1601792920
Линия атаки у Спартака на сегодня лучшая в РПЛ.
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афоня72
1601793395
А мне матч понравился.. хоть одни могли крупно победить..хоть другие..
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Plyash
1601815028
Игра весёлая была,игроки не гавкали друг на друга,играли как могли,спасибо.Судье спасибо за то,что игру держал в рамках,по пусту не свистел,а главное,заставил нас забыть,что такое VAR.Кукунян,респект тебе. P.S. Ну не лайтесь,болелы двух команд,игра хороша была,для нас с вами.
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