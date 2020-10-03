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    Тедеско: «Спартак» удовлетворен результатом матча с «Зенитом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили гол на ничью на 86-й минуте.

    — Исходя из того, как развивалась игра, вы довольны результатом?

    — Мы всегда хотим выиграть. К сожалению, сегодня нам это не удалось. С другой стороны, мы отыгрались в концовке. Результатом мы удовлетворены. Но есть небольшое расстройство: считаю, что мы могли добиться большего сегодня.Сегодня были разные отрезки. Я расстроен тем, что мы отдали инициативу. После отбора мяча необходима игровая структура, порой нужно не сразу бежать в атаку, а придержать мяч. Наш следующий шаг в развитии — понимать, когда нужно сразу контратаковать, а когда — немного передохнуть после отбора и придержать мяч.

    • Команды продолжают делить лидерство.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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