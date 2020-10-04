Тедеско: «Спартак» удовлетворен результатом матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили гол на ничью на 86-й минуте.

— Исходя из того, как развивалась игра, вы довольны результатом?

— Мы всегда хотим выиграть. К сожалению, сегодня нам это не удалось. С другой стороны, мы отыгрались в концовке. Результатом мы удовлетворены. Но есть небольшое расстройство: считаю, что мы могли добиться большего сегодня.Сегодня были разные отрезки. Я расстроен тем, что мы отдали инициативу. После отбора мяча необходима игровая структура, порой нужно не сразу бежать в атаку, а придержать мяч. Наш следующий шаг в развитии — понимать, когда нужно сразу контратаковать, а когда — немного передохнуть после отбора и придержать мяч.